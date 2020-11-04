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Чигринский: АЕК в матче с Зарей устроит только победа
Греки, как и украинцы, пока что не взяли в группе ни одного очка
Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поучаствовал в пресс-конференции перед матчем 3-го тура
"Я ожидаю очень сложной игры. Две команды находятся в одинаковой ситуации. Обе сделают все возможное для достижения нужного результата. Для нас это самая важная игра.
Кто самый опасный игрок в составе "Зари"? Я не считаю правильным выделять кого-то отдельно. Когда я играл в "Шахтере" и "Днепре", я пересекался с нынешними игроками "Зари", как в качестве товарищей по команде, так и в качестве соперников. "Заря" - команда с хорошими игроками, сильная команда, главное преимущество которой - линия атаки.
У нас было два сложных матча с "Брагой" и "Лестером", результаты в которых не могут радовать. Мы должны полностью сконцентрироваться на игре, и для нас не будет другого положительного результата, кроме победы. Чтобы сохранить шансы на выход из группы, мы обязаны побеждать. Завтра мы выйдем на поле с мыслями о победе, но должны избегать ошибок, ведь в ЛЕ все команды высокого уровня", - сказал Чигринский.
Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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