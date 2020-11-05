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Третий финал. АЕК обязан, но не факт, что способен победить Зарю

Лига Европы
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Слишком скрытая угроза

Третий финал. АЕК обязан, но не факт, что способен победить Зарю
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

АЕК уже приучил всех к своей солидной игре в Еврокубках. Он не пропускал в восьми из десяти последних гостевых матчей Лиги Европы (!), играл в групповом турнире Лиги Чемпионов, выходил из группы ЛЕ без единого поражения. Потому пролёт мимо групп год тому стал шоком. А два поражения на старте нынешней кампании считают провалом и требуют реабилитации. Не случайно помощник главного тренера Массимо Карреры, не прилетевшего в Запорожье из-за болезни, называет матч против "Зари" финалом, а Дмитрий Чигринский говорит лишь о победе. Вот только не факт, что греки готовы побеждать.

Перед началом Еврокампании АЕКа мы уже освещали состояние команды Чигринского и Евгения Шахова, её предыдущие сезоны и нынешнее межсезонье. В этой же статье опишем начало сезона и сосредоточимся на игроках.

Без запаса прочности

Даже в чемпионском сезоне 2017/18 атака АЕКа не предоставляла ему нужный запас прочности. Забивал он немного, поэтому каждую победу приходилось выгрызать, играя на максимуме возможностей и великолепно обороняясь. С тех пор ничего не изменилось. Лишь оборона ослабела. Шахов стал 11-ым автором гола в десяти матчах нового сезона. Признак баланса в атаке? Нет, скорее отсутствия бомбардира, на которого можно положиться. А уже семь различных комбинаций в обороне из-за травм, коронавируса и тренерских решений ослабили и эту линию. Да ещё и добавилась слабость в первых таймах матчей.

Третий финал. АЕК обязан, но не факт, что способен победить Зарю - изображение 1

Первый тайм матча против "Панетоликоса" (2:0), согласно Gazzetta, был выброшен в мусорное ведро. В Санкт-Галлене оборона во главе с Чигринским до перерыва привозила раз за разом, и там спасал вратарь. "Вольфсбург" и "Атромитос" открывали счёт в первых таймах, и лишь против первого удался камбек. Причём не ранее, чем был смазан пенальти. "Лестеру" и "Браге" афиняне также уступали по итогам первого тайма. А после слабого первого тайма против ОФИ в воскресенье (2:1) Каррера заявил: "В последнее время нам нужна пощёчина для пробуждения. Мы боялись "Лестера" в первом тайме.

В целом вокруг команды сейчас больше критики, чем похвальбы. Она не выглядит мощной, слишком тяжеловесна, вымучивает победы. Критикуют Оливейру и Ливайю, игроков на последнем году контракта, потому недостаточно выкладывающихся. Любимую схему Карреры 3-5-2 считают неэффективной для неё, при этом для 4-2-3-1 недостаточно вингеров. Наставник постоянно тасует схемы. Сам он также весьма критичен, говоря о страхах, о множестве пропущенных из-за явных индивидуальных ошибок, о плохом прикрытии при стандартных положениях. "Против ОФИ мы не делали ничего из того, о чём я говорил перед матчем".

Скрытая угроза

Тем не менее, АЕК не слаб. Во вторых таймах он явно добавляет, а значит - силён духом и физически. Он умеет играть большие матчи. С Каррерой прервал двухлетнюю серию без побед в дерби, добыв уже три таких. Был хорош против ПАОКа (1:1), пропустив лишь на 89-ой минуте. Под ливнем в Швейцарии отбился, нашёл контратаку и пенальти. Против немцев не сник из-за смазанного пенальти и пропущенного в раздевалку. Найдя суперудар Симоэша издали и контратаку Ансарифарда в добавленное время. Во втором тайме против "Лестера" даже заслужил сравнять счёт, "Браге" не заслужил проиграть с таким (0:3).

Афиняне способны быть более сбалансированными и сильными. Многолетний друг и помощник Антонио Конте (замещал его в "Ювентусе" во время дисквалификации на восемь месяцев за договорные матчи) Каррера любит порядок. При нём среднее число пропущенных упало с 1.3 до 0.5. Он гораздо молчаливее и спокойнее Антонио, но не менее жёсткий в требованиях. Сразу же расположил игроков и руководство к себе своей справедливостью и серьёзностью. Также, в отличие от Конте, он не зациклен на одной тактической схеме, а умеет менять её, часто и по ходу матчей. Угадывает с заменами. Серьёзный специалист.

Третий финал. АЕК обязан, но не факт, что способен победить Зарю - изображение 2

У его проблем также есть объективные причины. Что уже указывалось выше в плане смены комбинаций в обороне. Чигринский остаётся её лидером, и его традиционные мелкие травмы сильно ослабляют команду. Ныне он как раз оправился от такой и прилетел в Запорожье. Да и даже при провале в Браге оборона пропустила всего девять мячей в десяти матчах. Она умеет включать железный режим 2017/18. В центре поля из-за травм уже четыре матча подряд пришлось играть одним и тем же игрокам. А в атаке в двух первых матчах группы греческая пресса насчитала семь убойных моментов. Может начать и залетать.

Игроки

Ворота защищает Панайотис Цинтотас. Недавний дублёр уехавшего в "Селтик" Баркаса привёз пенальти против "Лестера", и Каррере пришлось защищать его от критики. На выходах его можно ловить. Но на линии ворот часто спасает. На правом фланге обороны из-за болезни Бакакиса остаётся Ставрос Василантонопулос. Он не очень техничен, слабовато обостряет, но хорошо прикрывает. В центре обороны страшно не хватает скорости, техники и уверенности под прессингом, зато Чигринский, Сварнас, Гнид и Неделчару мощны и отлично играют головой. Украинец - настоящий лидер и очень умён в первых передачах.

Слева в обороне играют Инсуа и Элдер. Они всегда ищут атаку, португалец даже бьёт по воротам. Вот только он в плохой форме. А дыры в обороне оставляют оба. Приходится прикрывать опорникам Шахову и Ненаду Крстичичу. Оба бегают как сумасшедшие, отлично отбирают. А Евгений ещё и забил ОФИ, классно пройдя всех в левой части штрафной. Этот гол признали голом тура в Греции, а самого украинца очень хвалят, считая критически важным игроком. Даже говорят, что игрока с такой комбинацией обороны и атаки в команде нет. Ассистент Карреры Джанлука Колонелло назвал его краеугольным камнем центра поля.

Замены этим ребятам всё ещё нет. Симоэш, техничный разыгрывающий с отличным ударом издали, в Украину не прилетел, как и поляк Шимански. Галанопулос здесь, но он не играл с начала сезона. Капитану Манталосу также нет замены. Но вовсе не из-за травм. Нет замены технике, уму передач и точному удару. Если бы не жуткая нестабильность, лень в движении и конфликтность - играл бы в лигах Топ-5. Марко Ливайя уже играл в Топ-5. 82 матча, даже пару в "Интере". Но вылетел по тем же причинам. Когда не ленится, напор, техника и умение форварда работать на флангах опасны. Хотя его реализация ужасна.

Скорее всего, АЕК будет играть с 3-5-2. Но интересные вингеры в команде появились. Махерас из академии и Танкович из Чемпионата Швеции быстры, настырны, любят смещаться с фланга в центр и пробивать. Последний забил "Лестеру" с длинного заброса Манталоса.

Третий финал. АЕК обязан, но не факт, что способен победить Зарю - изображение 3

Могут они сыграть и в центре атаки. Хотя главные кандидаты там - Ансарифард и Оливейра. Иранец забил "Вольфсбургу". Он умеет и побороться, и убежать, пробивает с обеих ног. Хотя плохо реализует и слаб в позиционной атаке. А португалец - оттянутый форвард, техничный, с пасом и дриблингом, атакует из глубины. За ним нужно следить.

В Греции тяжело переживают провалы команд в Еврокубках, рисуют апокалиптические картины. Вылет "Ариса" от "Колоса" и ОФИ от кипрского "Аполлона", проблемы "Олимпиакоса" в Лиге Чемпионов, увеличили давление на АЕК. От него требовали пробиться в групповой турнир, называя финалами уже те матчи. Сам Каррера называл. Теперь требуют набирать очки в Таблицу Коэффициентов и не отказываться от борьбы за выход. Да, с таким давлением афиняне ранее справлялись. Выигрывали финалы. Но у "Зари" есть все шансы поймать медленную оборону и слабую реализацию соперника. Нужно лишь быть смелее.

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины) Лига Европы Массимо Каррера
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