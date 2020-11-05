Лунев о матче с АЕКом: Других вариантов у нас нет – только победа

Атакующий хавбек "Зари" Максим Лунев в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что ждет от матча против АЕК в Лиге Европы.

- Мы первые два матча проиграли, поэтому других вариантов у нас нет – только победа. И никак по-другому.

Все стараются, мы контролируем игру на протяжении долгого времени. Соперник закрывается, у нас меньше шансов найти момент. Будем стараться исправлять это, находить моменты и забивать голы.

Быстрый гол – всегда хорошо. Главное – желание. Если оно будет, тогда все будет нормально, – сказал Лунев.