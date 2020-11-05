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Лунев о матче с АЕКом: Других вариантов у нас нет – только победа
Серьезное испытание ожидает луганчан в матче с афинянами
Атакующий хавбек "Зари"
- Мы первые два матча проиграли, поэтому других вариантов у нас нет – только победа. И никак по-другому.
Все стараются, мы контролируем игру на протяжении долгого времени. Соперник закрывается, у нас меньше шансов найти момент. Будем стараться исправлять это, находить моменты и забивать голы.
Быстрый гол – всегда хорошо. Главное – желание. Если оно будет, тогда все будет нормально, – сказал Лунев.
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