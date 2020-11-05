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Чигринский о встрече Заря - АЕК: Только матч покажет, насколько мы готовы
Афиняне серьезно готовятся к игре с луганчанами
Защитник АЕКа украинский легионер
- Последний матч в Запорожье был, кажется, когда я не играл, но был на трибунах полуфинала матча "Заря" – "Днепр". Мы проиграли, но перед этим в чемпионате тут выиграли. Двоякие воспоминания.
"Заря" – очень серьезная команда. Мы соответственно к ней относимся. Результаты – одно дело, другое – игра, которую они показали против "Браги".
Знаем, что они пытаются высоко прессинговать по всему полю. Также они действуют смело за счет коротких и средних передач. Всегда стараются разыгрывать мяч в центре. Есть нюансы, мы все анализировали, только матч покажет, насколько мы готовы, – сказал Чигринский в эфире канала "Футбол 1".
Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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