Чигринский о встрече Заря - АЕК: Только матч покажет, насколько мы готовы

Защитник АЕКа украинский легионер Дмитрий Чигринский рассказал о готовности к матчу с "Зарей".

- Последний матч в Запорожье был, кажется, когда я не играл, но был на трибунах полуфинала матча "Заря" – "Днепр". Мы проиграли, но перед этим в чемпионате тут выиграли. Двоякие воспоминания.

"Заря" – очень серьезная команда. Мы соответственно к ней относимся. Результаты – одно дело, другое – игра, которую они показали против "Браги".

Знаем, что они пытаются высоко прессинговать по всему полю. Также они действуют смело за счет коротких и средних передач. Всегда стараются разыгрывать мяч в центре. Есть нюансы, мы все анализировали, только матч покажет, насколько мы готовы, – сказал Чигринский в эфире канала "Футбол 1".

Напомним, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.