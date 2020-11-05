Шахов: Думаю, помощники главного тренера АЕКа выполнят свою работу и помогут нам

Хавбек афинского АЕКа сборной Украины Евгений Шахов рад снова сыграть в Запорожье и готов на матч с "Зарей".

- В последний раз играл в Запорожье за сборную Украины с эстонцами. Эмоции только позитивные. Вернулся домой, на протяжении долго времени не приезжал. Рад вернуться и сыграть очередную игру.

Конечно, думаю, главного тренера будет не хватать. Мы привыкли, тренер всегда должен быть рядом. Но такие обстоятельства. Думаю, его помощники выполнят свою работу и помогут нам, – сказал Шахов в эфире канала "Футбол 1".