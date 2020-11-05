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Шахов: Думаю, помощники главного тренера АЕКа выполнят свою работу и помогут нам

Лига Европы
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Главного тренера, который заболел и остался дома, будет не хватать гостям в Запорожье

Шахов: Думаю, помощники главного тренера АЕКа выполнят свою работу и помогут нам
Новина українською

Хавбек афинского АЕКа сборной Украины Евгений Шахов рад снова сыграть в Запорожье и готов на матч с "Зарей".

- В последний раз играл в Запорожье за сборную Украины с эстонцами. Эмоции только позитивные. Вернулся домой, на протяжении долго времени не приезжал. Рад вернуться и сыграть очередную игру.

Конечно, думаю, главного тренера будет не хватать. Мы привыкли, тренер всегда должен быть рядом. Но такие обстоятельства. Думаю, его помощники выполнят свою работу и помогут нам, – сказал Шахов в эфире канала "Футбол 1".

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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