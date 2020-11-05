Чанцев: Заря должна разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки в обороне

Экс-тренер " Зари " Анатолий Чанцев в эфире ТК "Футбол" дал свой прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы, в котором луганчане сыграют с АЕКом.

"Заря" показывает хороший атакующий футбол. И с "Лестером", и с "Брагой" они создавали много голевых моментов. Если бы они всех их реализовали, результаты были бы совсем другими.

Нужно поработать в обороне и разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки. Уверен, с таким тренерским штабом они со всем разберутся.

Думаю, будет благоприятный для "Зари" счет", – сказал Чанцев.