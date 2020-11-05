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Чанцев: Заря должна разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки в обороне
Экс-тренер луганчан дал свой прогноз на матч с АЕКом
Экс-тренер "
"Заря" показывает хороший атакующий футбол. И с "Лестером", и с "Брагой" они создавали много голевых моментов. Если бы они всех их реализовали, результаты были бы совсем другими.
Нужно поработать в обороне и разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки. Уверен, с таким тренерским штабом они со всем разберутся.
Думаю, будет благоприятный для "Зари" счет", – сказал Чанцев.
Напомним, что матч "Заря" – АЕК начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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