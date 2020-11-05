  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Чанцев: Заря должна разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки в обороне
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чанцев: Заря должна разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки в обороне

Лига Европы
(1 голосов)

Экс-тренер луганчан дал свой прогноз на матч с АЕКом

Чанцев: Заря должна разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки в обороне
Новина українською

Экс-тренер "Зари" Анатолий Чанцев в эфире ТК "Футбол" дал свой прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы, в котором луганчане сыграют с АЕКом.

"Заря" показывает хороший атакующий футбол. И с "Лестером", и с "Брагой" они создавали много голевых моментов. Если бы они всех их реализовали, результаты были бы совсем другими.

Нужно поработать в обороне и разобраться, почему происходят такие грубые, элементарные ошибки. Уверен, с таким тренерским штабом они со всем разберутся.

Думаю, будет благоприятный для "Зари" счет", – сказал Чанцев.

Напомним, что матч "Заря" – АЕК начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Анатолий Чанцев АЕК (Афины)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...