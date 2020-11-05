ЛЕ. Мольде дважды забил в свои ворота и посодействовал третьей победе Арсенала в группе

“Арсенал” близок к тому, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы. Команда Арттеты выиграла три из трех матчей группового раунда ЛЕ, не проявляя для этого максимум усилий.

“Арсенал” долго не включался в игре против “Мольде”, второй команды группы B. Темп игры был крайне низкий, а Виллиан и Пепе на флангах атаки демонстрировали полное равнодушие к происходящему на поле. Такое отношение к игре не могло не привести к пропущенному голу. Лено решил не сыграть коротко при вводе мяча, а выбил его вперед. Получилось неудачно – норвежцы перехватили мяч, и 25-летний хавбек Мартин Эллингсен решил пробить с 25 метров. Мяч влетел точно в угол, 1:0.

После пропущенного гола “Арсенал” слегка зашевелился и успел отыграть один мяч до перерыва. Сначала турецкие рефери ошибочно отменили взятие ворот Уиллока из-за офсайда, но к голу Хеугена в свои ворота у арбитров претензий уже не было. “Арсенал” выбежал в контратаку после углового соперника, Джака отдал разрезающий пас, Нкетиа прострелил, а Хеуген опередил Уиллока.

Уиллок был один из самых активных игроков “Арсенала” в атаке, и благодаря ему состоялся второй гол в ворота “Мольде”. Точнее второй автогол. В этот раз в свои ворота забил Синьян, помешав отличиться Уиллоку, после того как 21-летний игрок “Арсенал” разыграл с партнерами комбинацию.

Через семь минут все вопросы по матчу снял Пепе. 80-миллионный вингер долгое время оставался малозаметным, но как только получил возможность (хороший пас Сака), ударил точно в угол. Не остался без гола и Уиллок, лучший игрок “Арсенала” в матче.

В итоге 4:1. Когда “Арсенал” включился в игру, ему легко удалось добиться комфортного преимущества.

Лига Европы, группа B, третий тур. Лондон, “Эмирейтс“

“Арсенал” – “Мольде” 4:1

Голы: Хеуген 45+1 (авт.), Синьян 62 (авт.), Пепе 69, Уиллок 88 – Эллингсен 22

“Арсенал”: Лено – Мэйтленд-Найлз (Соареш 63), Мустафи, Давид Луис, Колашинац – Виллиан (Сака 63), Себальос (Эльнени 80), Джака (Тирни 80), Пепе – Уиллок, Нкетиа

“Мольде”: Линде – Уинго, Бьорнбак, Грегерсен (Синьян 46), Хеуген – Эурснес, Эйкрем (Бринхильдсен 74), Хуссейн – Болли (Кнудтсон 63), Омоиджуанфо (Джеймс 74), Эллингсен (Мостром 86)

Предупреждения: Давид Луис 58, Сака 77