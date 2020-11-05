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Гладкий в запасе Зари на АЕК. Чигринский и Шахов выйдут в старте

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Гладкий в запасе Зари на АЕК. Чигринский и Шахов выйдут в старте
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги Европы "Заря" – АЕК.

"Заря": Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Громов, Лунев

Запасные: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайяд

АЕК: Цидотас, Сваринас, Неделчару, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Шахов, Крститич, Танкович, Ливая, Манталос.

Запасные: Атанасиадис, Теохарис, Элдер Лопес, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабанаджович, Христопулос, Махаирас, Ботос

Напомним, что матч начнётся в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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