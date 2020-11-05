ЛЕ. Группа F. 6, 6, 6 - Наполи, Сосьедад и АЗ не расстаются

Лига Европы. Группа F. Третий тур

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - АЗ 1:0

Гол: Порту 58

3:0, 3:0, 4:1, 4:1. Таковы результаты последних матчей в Примере её лидера. Все пишут о "Реал Сосьедад", восхищаются. Наставник АЗ Арне Слот говорит, что у него нет слабых мест. Вот только в Еврокубках всё иначе. 1:0 благодаря голу на 94-ой минуте, 0:1 дома от "Наполи". У АЗ всё наоборот. Первую победу в лиге после пяти ничьих он добыл лишь в этот уик-энд. После 3:0 над "Ваалвейком" Слот и игроки говорили о камне, упавшем с души. А вот в ЛЕ его команда выиграла дважды, в том числе и у "Наполи" в гостях. Таким образом, очный матч стал критическим для хозяев. И они выдержали давление.

В первые 34 минуты матча счёт по ударам по воротам был 13:0. Хозяева бушевали, гости еле держались, вратарь Бизот спас в дуэли с Порту, Давид Силва чуть не попал головой. Монреаль достал лишь кончиком бутсы в метре от пустых ворот. В начале второго тайма Порту, Оярсабаль и Исак не переиграли Бизота в прямых дуэлях. Так что подправление Порту плохого удара Оярсабаля в красивой атаке никого не удивило. А затем баски спокойно, большей частью с мячом, довели матч до победы. Разве что Абухлаль не попал с шести метров при угловом.

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Риека. "Ружевица"

"Риека" - "Наполи" 1:2

Голы: Мурич 13 - Демме 38, Браут 62 (автогол)

У "Наполи" график движения другой. Он начал блестяще, но как раз к началу Лиги Европы забуксовал. Уступил дома АЗ и в этот уик-энд - "Сассуоло", еле переиграл "Беневенто" и победил "Сосьедад" лишь благодаря "автобусу" и удару с рикошетом. Побеждать "Риеку" он был обязан хотя бы для улучшения настроения. Для изгнания призраков, как заявил Corriere Dello Sport. Однако Дженнаро Гаттузо немало беспокоился из-за общей игровой и физической формы команды, а также вспоминал о поражении здесь во главе "Милана". И его ощущения не подвели. Неаполитанцам пришлось устраивать камбек.

Более 70-ти процентов владения мячом в первые 30 минут принесли итальянцам лишь один удар по воротам. А хорваты начали активно, продолжали и после гола, заставляли Мерета отбивать, а защитников - блокировать. Особенно Мурич, положивший мяч в угол с 17-ти метров в контратаке на 13-ой минуте. Лишь после 30-ой минуты фаворит проснулся, нанёс серию ударов по воротам, опорник Демме забил с прострела Мертенса. А незадолго после обмена ударами в каркас ворот в начале второго тайма Браут срезал навес Руи в свои ворота. Ну хотя бы так.

"Наполи", "Сосьедад" и АЗ переиграли "Риеку" и уступили друг другу с одинаковым счётом 1:0. Это означает, что у испанцев, итальянцев и голландцев по шесть очков после трёх туров и полное равенство по очным матчам. В этой весёлой группе борьба будет идти до конца.