Один из матчей Лиги Европы под угрозой переноса. Причина - сильнейший ливень

Сегодня проходят матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Один из матчей должен пройти в Испании, где "Вильярреал" примет "Маккаби".

Почему должен? Потому что матчу могут помешать погодные условия. Сейчас в Испании очень сильный ливень, который ставит проведение игры под угрозу.

Villarreal vs Maccabi at the risk of suspension due to weather. pic.twitter.com/1vr5NFul8h