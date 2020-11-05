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Один из матчей Лиги Европы под угрозой переноса. Причина - сильнейший ливень

Лига Европы
(1 голосов)

Выглядит страшновато

Один из матчей Лиги Европы под угрозой переноса. Причина - сильнейший ливень
UA-Футбол
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Сегодня проходят матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Один из матчей должен пройти в Испании, где "Вильярреал" примет "Маккаби".

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Почему должен? Потому что матчу могут помешать погодные условия. Сейчас в Испании очень сильный ливень, который ставит проведение игры под угрозу.

В двух стартовых турах "желтые субмарины" и "Маккаби" набрали по шесть очков.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Вильярреал
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.11.2020 в 22:05
У Вийареаль есть субмарина, у Маккаби нет :) неравные условия
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karpatoman (Львів)
05.11.2020 в 21:53
Ну нічого страшного, Колос ж з Рієкою грав. І все пучком.
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