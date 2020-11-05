Лига Европы
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Один из матчей Лиги Европы под угрозой переноса. Причина - сильнейший ливень
Выглядит страшновато
Сегодня проходят матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Один из матчей должен пройти в Испании, где "Вильярреал" примет "Маккаби".
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Почему должен? Потому что матчу могут помешать погодные условия. Сейчас в Испании очень сильный ливень, который ставит проведение игры под угрозу.
Villarreal vs Maccabi at the risk of suspension due to weather. pic.twitter.com/1vr5NFul8h— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 5, 2020
#UEL | Ay, mare ????♂️... pic.twitter.com/TbPh1uAuj4— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2020
В двух стартовых турах "желтые субмарины" и "Маккаби" набрали по шесть очков.
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.11.2020 в 22:05
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karpatoman (Львів)
05.11.2020 в 21:53
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