Лига Европы. Победы Ромы и Шпор, мега-камбэк Бенфики, провал ПСВ

Группа А

Очень спокойная победа римлян. На фоне румынских защитников даже не проходящий в основу Борха Майораль выглядел претендентом на Золотую бутсу.

Уже в перерыве Паулу Фонсека успокоился настолько, что сделал тройную замену, дав лидерам передышку перед туром Серии А. Там "Роме", вероятно, будет сложнее. Сегодняшний выход на первое место в группе дался команде вообще без труда.

"Рома" - "Клуж" - 5:0

Голы: Мхитарян, 1, Ибаньес, 24, Борха Майораль, 34, 84, Педро, 89

Группа B

Аутсайдеры группы В устроили какое-то невероятное побоище на последних минутах. Самое интересное, что "Данлалк" с игры за весь матч нанес лишь один удар в створ ворот. Ирландцы сидели у своих ворот, действуя строго на вынос, но по итогу забили три мяча. Бывают же чудеса в футболе. Касательно "Рапида", то он наиграл на победу своей старательностью, но вот что касается уровня игры, то это абсолютно точно не для плей-офф ЛЕ.

"Рапид" (Вена) - "Дандалк" - 4:3

Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хоффман, 87, Демир, 90 - Хобан, 7, Макмиллан, 81, 90+6

Группа С

"Байер" в Израиле встретил сопротивление только со стороны нападающего Элтона Аколатсе, которому с такой игрой явно недолго оставаться на Земле Обетованной. Естественно, одного человека "Фармацевты" всем миром победили - особенно активен был вингер Леон Бейли, на его счету дубль.

Касательно "Славии", то она по полной воспользовалась брешами в центре обороны "Ниццы", появившимися после вылета Данте. Амин Гуири на какое-то время вернул "Орлят" в игру, но лишь на какое-то время. Теперь у чехов и немцев по 6 очков, у "Ниццы" и "Хапоэля" - по 3.

"Хапоэль" (Беер-Шева) - "Байер" - 2:4

Голы: Аколатсе, 11, 25 - Бейли, 5, 75, Дадья, 38 (автогол), Виртц, 88

"Славия" (Прага) - "Ницца" - 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 - Гуири, 33, Ндойе, 90+2

Группа D

Приятно удивил "Лех". Поляки не отчаялись после поражений в двух стартовых турах и буквально затерзали "Стандард" качественной фланговой игрой. Шведский центрфорвард Микаэль Исхак свои шансы реализовал четко, принеся своим три очка.

А вот на "Эштадиу да Луш" сегодня было шоу. Удаление Николаса Отаменди на 19-й минуте поставило "Бенфику" на край пропасти, и непобедимые в домашнем чемпионате "Рейнджерс" мигом воспользовались преимуществом. После гола Морелоса, казалось, интрига в матче умерла, но выход на замену феноменального Дарвина Нуньеса сделал невозможное. 24-миллионный уругваец сперва выкатил мяч на пустые ворота для Рафы Силвы, а затем уже в добавленное время сам сравнял счет. Благодаря его стараниям команда Стивена Джеррарда не ушла в отрыв - у "Рейнджерс" и "Орлов" теперь по 7 очков.

"Лех" - "Стандард" - 3:1

Голы: Скораш, 11, Исхак, 22, 48 - Лестьен, 29

"Бенфика" - "Рейнджерс" - 3:3

Голы: Голдсон, 1 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 - Диогу Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Моралос, 51

Группа E

Киприоты со старта находились в роли отстающих, а где-то с конца первого тайма еще и играли в меньшинстве. В общем, равной борьбы здесь не вышло в помине.

Касательно же разгрома ПСВ в Греции, то он удивил значительно больше. Голландцы выиграли первый тайм, и хотя ПАОК атаковал больше, ощущения его доминирования не было. Но затем была ударная десятиминутка имени Андрия Живковича, перевернувшая все. Очень мощный матч выдал серб, и теперь у его команды 5 очков в таблице. Выше только "Гранада" с 7 балами, у ПСВ - 3.

"Омония" - "Гранада" - 0:2

Голы: Эррера, 4, Луис Суарес, 63

ПАОК - ПСВ - 4:1

Голы: Шваб, 47, Живкович, 55, 66, Цолис, 58 - Захави, 20 (с пенальти)

Группа F

Отчеты о матчах этой группы читайте здесь. Мы же отметим лишь, что здесь все результаты по делу - выиграли те команды, которые больше этого хотели.

"Реал Сосьедад" - "АЗ" - 1:0

Голы: Порту, 58

"Риека" - "Наполи" - 1:2

Голы: Мурич, 13 - Демме, 43, Браут, 62 (автогол)

Группа I

Матч двух аутсайдеров группы принес дебютные очки турецкому "Сивасспору". В третьем подряд туре ЛЕ отличился арендованный у "Шахтера" нападающий Оларенваю Кайоде. Сегодня он был самым активным в своей команде, часто угрожал воротам, а забил в итоге за счет взрывной скорости, опередив голкипера.

"Сивасспор" - "Карабах" - 2:0

Голы: Османпаша, 10, Кайоде, 88

Группа J

Ну и еще один классический матч слона и моськи. В отличие от минувшего выезда в Антверпен, "Тоттенхэм" был собран, думал об игре и это вылилось в максимально простую победу. Гарри Кейн все сделал сам - на его счету гол и ассист на Моуру. Еще один мяч для Ло Чельсо создал в проходе Сон. По всему видно, Жозе Моуриньо удалось достучаться до подопечных и обрисовать им важность ЛЕ. Благодаря этому у "Шпор" теперь 6 очков и отличные турнирные перспективы.

"Лудогорец" - "Тоттенхэм" - 1:3

Голы: Кэшеру, 50 - Кейн, 13, Лукас Моура, 32, Ло Чельсо, 62