Милан - Лилль 0:3. Точка Языджи или первое поражение дьяволов в сезоне

В рамках 3-го тура Лиги Европы встречались лидеры группы H. "Милан" и "Лилль" отлично начали текущий сезон и подошли к этому противостоянию в оптимальных составах и без потерь.

"Дьяволы" и "доги" начали поединок очень плотно, оба коллектива оказывали давление и после потери мяча сразу же включали высокий прессинг. В первые минуты было довольно много брака при передачах у обеих команд. Мяч долго не задерживался ни у одной из сторон из-за отсутствия свободного простанства, поэтому игрокам приходилось доставлять мяч в последнюю треть поля с помощью длинных забросов.

Несмотря на более-менее равную игру, "Милан" все-таки чаще доходил до ворот соперника, но наносить опасные акцентированные удары не удавалось. "Лилль" же был непротив отойти немного назад и выбрать тактику контрвыпадов. И на 20-й минуте французы провели отличную контатаку, создав выход один на один, но Доннарумма был на месте. А спустя еще минуту "доги" заработали 11-метровый удар - капитан "россонери" Романьоли возле края штрафной площадки толкнул в спину игрока "Лилля", а форвард Языджи взялся исполнять пенальти и уверенно развел мяч и голкипера хозяев по разных углах.

Игра проходила практически без центра, мяч в средней части поля переходил от одних к другим по принципу "каруселей", команды поочередно с интервалом в пару минут перехватывали инициативу. Было много физической борьбы и мелких фолов, но арбитр Бартош Франковски не спешил наказывать футболистов и позволял игрокам идти на контакт.

Миланцы выдали очень активную концовку первого тайма, уж больно "дьяволы" не хотели уходить на перерыв с отрицательным счетом на табло. Но "россонери" не хватало конструктива в завершающей стадии, итальянская команда действовала довольно хаотично при построении атак.

В перерыве главный тренер "Милана" Стефано Пиоли провел двойную замену, усилив атакующую линию своей команды, выпустив Леау и Чалханоглу. А Златан Ибрагимович явно не был доволен положением дел и наставлял своих партнеров. И похоже, что 39-летний швед сумел воодушевить игроков "россонери" - хозяева заметно прибавили в начале второй половины встречи и прижали "догов" к своим воротах. Казалось, что сейчас "россонери" дожмут соперника и сравняют счет, но пришел второй гол от французской команды...

Забитый мяч совершенно не вытекал из логики происходящего - турецкий форвард Языджи решил проверить бдительность Доннарумы ударом из-за пределов штрафной, итальянский голкипер не был готов и пустил мяч под рукой.

"Лилль" почуствовал запах крови, а Языджи нащупал свою ударную точку и спустя три минуты после второго гола оформил хет-трик - снова ударом в нижний угол из-за пределов штрафной. Этот хет-трик стал уже вторым для 23-летнего турка в текущем сезоне Лиги Европы, ранее Юсуф трижды поразил ворота пражской "Спарты".

Миланцы бежали вперед всеми силами и были близки к тому чтобы отквитать хотя бы один мяч, но при этом и "доги" могли спокойно увеличивать разгромный счет. Подопечные Кристофа Галтье преподнесли урок организованного футбола, прервали 24-х матчевую беспроигрышную серию "россонери" и открыли глаза "дьяволам" на то, что несмотря на отличные результаты команды Пиоли на данном отрезке сезона, у "Милана" есть определенные проблемы при обороне своих ворот и в завершающей стадии.

Лига Европы 2020/2021 . Групповой этап. 3-й тур

5 ноября, 22:00

Италия. Милан. Стадион: "Сан Сиро"

"Милан" - "Лилль" 0:3

Голы: Языджи 21, 55, 58

"Милан": Доннарумма - Далот, Кьер, Тео, Романьоли - Диас (Хеуге 78), Кессиэ, Кастильехо (Леау 46), Крунич (Чалханоглу 46), Тонали (Беннасер 61) - Ибрагимович (Ребич 62).

Запасные: Конти, Габбия, Хеуге, Чалханоглу, Тэтэрушану, Леау, Мальдини, Ребич, Беннасер, Дуарте, Доннарумма, Калулу.

Главный тренер: Стефано Пиоли

"Лилль": Меньян - Брадарич, Ботман, Челик, Фонте - Бамба (Рейнилду 84), Саншеш, Иконе (Лихаджи 65), Языджи (Йылмаз 80), Шека (Андре 65) - Дэвид.

Запасные: Веа, Йылмаз, Карнезис, Сумаре, Рейнилду, Шевалье, Ньяссе, Тиагу Джало, Пье, Андре, Лихаджи, Сумаоро.

Главный тренер: Кристоф Галтье

Арбитр: Бартош Франковски (Польша)

Предупреждения: Романьоли 83 - Шека 36, Челик 74