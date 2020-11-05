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Заря уже на 7-й минуте пропустила в игре против АЕКа. ВИДЕО
Вот так начало
В матче третьего тура Лиги Европы луганская "Заря" принимает в Запорожье греческий "АЕК".
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Начало очень плохое. Уже на 7-й минуте невнятные действия в обороне привели к пропущенному голу.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию поединка.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.11.2020 в 22:57
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