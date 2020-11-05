"Когда победил, но играл не особо хорошо". Моуриньо продолжает делиться фотографиями в социальных сетях

Лондонский "Тоттенхэм" добыл победу в матче Лиги Европы, обыграв "Лудогорец".

Жозе Моуриньо не дал скучать даже после игры. Он выложил очередную фотографию после очередного матча, сопроводив следующим текстом:

"Когда победил, но играл не особо хорошо".