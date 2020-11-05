Лига Европы
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"Когда победил, но играл не особо хорошо". Моуриньо продолжает делиться фотографиями в социальных сетях
Особенный задает тренд
Лондонский "Тоттенхэм" добыл победу в матче Лиги Европы, обыграв "Лудогорец".
Жозе Моуриньо не дал скучать даже после игры. Он выложил очередную фотографию после очередного матча, сопроводив следующим текстом:
"Когда победил, но играл не особо хорошо".
Отметим, что сегодняшний матч и гол стали юбилейными для
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