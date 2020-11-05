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"Когда победил, но играл не особо хорошо". Моуриньо продолжает делиться фотографиями в социальных сетях

Лига Европы
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Особенный задает тренд

"Когда победил, но играл не особо хорошо". Моуриньо продолжает делиться фотографиями в социальных сетях
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" добыл победу в матче Лиги Европы, обыграв "Лудогорец".

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Жозе Моуриньо не дал скучать даже после игры. Он выложил очередную фотографию после очередного матча, сопроводив следующим текстом:

"Когда победил, но играл не особо хорошо".

Отметим, что сегодняшний матч и гол стали юбилейными для Харри Кейна.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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