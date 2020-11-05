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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Ассист Яремчука не помог Генту, Фейеноорд победил ЦСКА, Селтик разгромлен дома

Лига Европы
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Итоги второго временного слота

ЛЕ. Ассист Яремчука не помог Генту, Фейеноорд победил ЦСКА, Селтик разгромлен дома
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Продолжаем кратко ознакамливать с результатами матчей Лиги Европы. Вторая часть сегодняшнего дня.

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Группа А

Янг Бойз - ЦСКА (София) 3:0
Голы: Мамбимби 2, 32, Сулеймани 18

Швейцарские "молодые ребята" продолжают вести борьбу за выход из группы. "Рома" успела разгромить "Клуж", что позволило "Янг Бойзу" выйти на второе место. У них и румын по четыре очка.

Группа В

Арсенал - Мольде 4:1 - отчет о матче
Голы: Хауген 45+1 (а), Синьян 62 (а), Пепе 69, Уиллок 88 - Эллингсен 22

Группа G

Лестер - Брага 4:0 - отчет о матче
Голы: Ихеаначо 21, 48, Прат 67, Мэддисон 78

Заря - АЕК 1:4 - отчет о матче
Голы: Кочергин 81 - Танкович 7, Манталос 34, Ливайя 54, 81

Група H

Милан - Лилль 0:3 - отчет о матче
Голы: Языджи 22 (п), 55, 58

Селтик - Спарта 1:4
Голы: Гриффитс 65 - Юлиш 26, 45, 76, Крейчий 90

После двух поражений кряду, чешский коллектив улучшил свое положение добыв сегодня первую победу. Чемпион Шотландии сейчас идет на безнадежном последнем месте в квартете.

Група I

Вильярреал - Карабах 1:0 (матч был задержан из-за погодных условий)
Гол: Бакка 4

Група J

Антверпен - ЛАСК 0:1
Гол: Эгтештайн 55

Победа австрийского клуба очень сильно повысила градус интриги в группе - у них, "Тоттенхэма" и "Антверпена" сейчас по шесть очков. Впереди - интересная борьба за две путевки в плей-офф.

Група K

Динамо (Загреб) - Вольфсберг 1:0
Гол: Атимвен 76

Фейеноорд - ЦСКА 3:1
Голы: Хапс 63, Кекчу 71, Гертрюйда 72 - Сенеси 79 (а)

Хорватский клуб долгое время пытался сломать сопротивление австрийских гостей, и ближе к концу матча достиг своей цели. Это можно сказать и про "Фейеноорд", который мучился с "ЦСКА", но все смог забить трижды. Хорваты возглавили группу, у австрийцев и голландцев по четыре очка.

Група L

Хоффенхайм - Слован 5:0
Голы: Даббур 22, 30, Гриллитч 59, Адамян 71, 76

Црвена Звезда - Гент 2:1
Голы: Канга 12, Кагай 59 - Одиджа-Офо 31

Немецкий коллектив продолжает ловить кураж в Лиге Европы - три победы, 11 забитых, чистое первое место в группе. А вот победа "Црвены Звезды" вывела их на второе место. Роман Яремчук сделал сегодня голевую передачу, но его клуб так и продолжает проигрывать.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (Москва) Янг Бойз (Берн) Селтик (Глазго) Фейеноорд (Роттердам) Гент
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