Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Ассист Яремчука не помог Генту, Фейеноорд победил ЦСКА, Селтик разгромлен дома
Итоги второго временного слота
Продолжаем кратко ознакамливать с результатами матчей Лиги Европы. Вторая часть сегодняшнего дня.
Группа А
Янг Бойз - ЦСКА (София) 3:0
Голы: Мамбимби 2, 32, Сулеймани 18
Швейцарские "молодые ребята" продолжают вести борьбу за выход из группы. "Рома" успела разгромить "Клуж", что позволило "Янг Бойзу" выйти на второе место. У них и румын по четыре очка.
Группа В
Арсенал - Мольде 4:1 -
Голы: Хауген 45+1 (а), Синьян 62 (а), Пепе 69, Уиллок 88 - Эллингсен 22
Группа G
Лестер - Брага 4:0 -
Голы: Ихеаначо 21, 48, Прат 67, Мэддисон 78
Заря - АЕК 1:4 -
Голы: Кочергин 81 - Танкович 7, Манталос 34, Ливайя 54, 81
Група H
Милан - Лилль 0:3 -
Голы: Языджи 22 (п), 55, 58
Селтик - Спарта 1:4
Голы: Гриффитс 65 - Юлиш 26, 45, 76, Крейчий 90
После двух поражений кряду, чешский коллектив улучшил свое положение добыв сегодня первую победу. Чемпион Шотландии сейчас идет на безнадежном последнем месте в квартете.
Група I
Вильярреал - Карабах 1:0 (матч был задержан из-за погодных условий)
Гол: Бакка 4
Група J
Антверпен - ЛАСК 0:1
Гол: Эгтештайн 55
Победа австрийского клуба очень сильно повысила градус интриги в группе - у них, "Тоттенхэма" и "Антверпена" сейчас по шесть очков. Впереди - интересная борьба за две путевки в плей-офф.
Група K
Динамо (Загреб) - Вольфсберг 1:0
Гол: Атимвен 76
Фейеноорд - ЦСКА 3:1
Голы: Хапс 63, Кекчу 71, Гертрюйда 72 - Сенеси 79 (а)
Хорватский клуб долгое время пытался сломать сопротивление австрийских гостей, и ближе к концу матча достиг своей цели. Это можно сказать и про "Фейеноорд", который мучился с "ЦСКА", но все смог забить трижды. Хорваты возглавили группу, у австрийцев и голландцев по четыре очка.
Група L
Хоффенхайм - Слован 5:0
Голы: Даббур 22, 30, Гриллитч 59, Адамян 71, 76
Црвена Звезда - Гент 2:1
Голы: Канга 12, Кагай 59 - Одиджа-Офо 31
Немецкий коллектив продолжает ловить кураж в Лиге Европы - три победы, 11 забитых, чистое первое место в группе. А вот победа "Црвены Звезды" вывела их на второе место. Роман Яремчук сделал сегодня голевую передачу, но его клуб так и продолжает проигрывать.
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