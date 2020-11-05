Заря - АЕК 1:4. Все очень плохо и даже хуже

Сложно находить слова к такой игре "Зари". Не получилось самой игры, скорее мучились, чем играли подопечные Скрипника. И это в том матче, когда необходимо было выложиться на все сто и даже больше. Наверное самоотдача присутствовала у луганчан, но ее сложно было рассмотреть из-за множества ошибок, невнятные командные действия, порой растерянности и безалаберности, отношению к важному противостоянию. После трех туров Лиги Европы стало ясно – эту еврокампанию "Заря" с треском провалила. Теперь только чудо может спасти бронзового призера УПЛ, хотя… и чудо тут уже не поможет.

С самого начала все пошло не так для луганчан. Только хозяева взяли мяч под контроль, провели две атаки, казалось, готовятся к массированным наступлениям, как гости прошли к воротам Шевченко через левый край. Затем Левайя принял мяч в штрафной, спиной к воротам, и смог сделать пас на Танковича, в центре своей штрафной забыли про соперника защитники "Зари". Танкович пробил, рикошетом от Циганикса (как ни старался, латвиец не отвел угрозу) мяч залетел в сетку.

Подопечные Скрипника бросились вперед, огромное желание ощущалось у них, жажда забить, но не хватало чего-то. Может умения и мастерства, а может собранности и концентрации. Юрченко и Кочергин оказывались на вполне приемлемых ударных позициях, но пробивали настолько неточно, словно целились по воробьям за воротами Цинтотаса.

Контроль мяча у "бело-черных" получался только ради самого контроля мяча. Территориальное преимущество не удавалось воплотить хоть во что-то более-менее опасное, АЕК без ошибок оборонялся и при каждой удобной возможности организовывал контратаки. Выделялся на поле все тот же Танкович, а также Левайя и Мантолос. Пока "Заря" безуспешно билась о защитные редуты афинян, гости провели еще одну результативную комбинацию.

Через центр в два паса прошли половину поля игроки греческой команды, Танкович вывел на ударную позицию Мантоласа, который реализовал выход один на один с Шевченко. Простыми забеганиями за спину афиняне запутали луганчан. Никакой взаимной подстраховки не было у хозяев, каждый играл за себя, если играл. Примитивные ошибки в обороне привели ко второму голу, хотя могли пропускать и третий мяч. Небольшими силами, но качественно атаковал АЕК.

Что сделали луганчане чтобы отыграться? Относительно неплохой удар наносил Кочергин – в метре от штанги просвистел мяч. Кабаев из пределов штрафной перебрасывал мяч через защитника и голкипера, но перебросил и через ворота. Вот и все, что удалось создать "Заре" в первом тайме. Откровенно говоря, даже на один забитый гол хозяева не наиграли. Хаотичные атаки не несли особой угрозы для гостей.

Во втором тайме ничего не поменялось, все также ошибались подопечные Скрипника и пользовались этими ошибками гости. Хомченовский пошел в атаку по своему флангу, сделал пас на Кочергина – неточно. Мяч перехватили афиняне, снова два паса при переходе из обороны в атаку, Мантолас вывел Ливайя на оперативный простор, последовал удар и мяч в сетке. Все быстро и практично, а главное эффективно.

При счете 0:3 луганчане не могли переломить ход встречи, результат довлел над ними, от былого характера "мужиков" не осталось и следа, поэтому атаки выглядели инертными и медлительными. До ударов дело редко доходило, даже когда ошибся защитник Неделчару, а потом на выходе махнул мимо мяча голкипер Цинтотас, "бело-черные" не могли этим воспользоваться. Как-то долго принимали мяч, тратили время на его обработку, оборона АЕКа зевая и даже со скукой следила за подобными действиями.

Отыграть три мяча у "Зари" не было ни единого шанса. Показательной оказалась 81-я минута, когда Кочергин вколотил мяч в ворота АЕКа, хоть какая-то минимальная интрига показалась на горизонте. Но ее сразу же убили гости. Разыграв мяч с центра, снова в два паса мяч был доставлен к Василантонопулосу, он пробил, но получился пас на Ливайя и форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота – 1:4. Холодный душ.

Ужасный вечер для украинских болельщиков, для "Зори" и особенно для Виктора Скрипника. Обвинять тренера во всех неудачах нельзя, все же в межсезонье команда изменилась не в лучшую сторону, выглядит явно ослабленной, без многих игроков, которые привели ее к третьему месту по итогам чемпионата 2019/20. Хотя даже в этом состоянии можно было добиться чего-то большего, хотя бы избежать провалов. А пока "Заря" занимает последнее место в своей группе с нулем в графе очки и с разницей мячей 2:9. Лишь теоретические, очень призрачные шансы сохраняют луганчане, чтобы за три следующих тура подняться на второе место в группе. Надежда умирает последней?

Лига Европа. Группа G. Третий тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия)

Заря (Луганск, Украина) - АЕК (Афины, Греция) 1:4

Голы: Кочергин 80 - Танкович 7, Манталос 34, Ливайя 56, Ливайя 81

Заря: Шевченко , Циганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский (Фаворов 59), Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Кабаев (Гладкий 59), Громов (Сайядманеш 46), Лунев (Назарина 46).

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Иншуа, Василантопулос, Шахов (Шабанаджович 70), Крстичич (Галанопулос85), Манталос (Ботос 85), Танкович (Ансарифард 75), Ливайя.

Предупреждение: Вернидуб 66 - Манталос 34, Ансарифард 77, Иншуа 87