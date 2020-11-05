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Заря - АЕК 1:4. Все очень плохо и даже хуже

Лига Европы
(3 голосов)

Третье подряд поражение луганчан в еврокубках и второй разгром

Заря - АЕК 1:4. Все очень плохо и даже хуже
UA-Футбол
Новина українською

Сложно находить слова к такой игре "Зари". Не получилось самой игры, скорее мучились, чем играли подопечные Скрипника. И это в том матче, когда необходимо было выложиться на все сто и даже больше. Наверное самоотдача присутствовала у луганчан, но ее сложно было рассмотреть из-за множества ошибок, невнятные командные действия, порой растерянности и безалаберности, отношению к важному противостоянию. После трех туров Лиги Европы стало ясно – эту еврокампанию "Заря" с треском провалила. Теперь только чудо может спасти бронзового призера УПЛ, хотя… и чудо тут уже не поможет.

С самого начала все пошло не так для луганчан. Только хозяева взяли мяч под контроль, провели две атаки, казалось, готовятся к массированным наступлениям, как гости прошли к воротам Шевченко через левый край. Затем Левайя принял мяч в штрафной, спиной к воротам, и смог сделать пас на Танковича, в центре своей штрафной забыли про соперника защитники "Зари". Танкович пробил, рикошетом от Циганикса (как ни старался, латвиец не отвел угрозу) мяч залетел в сетку.

Подопечные Скрипника бросились вперед, огромное желание ощущалось у них, жажда забить, но не хватало чего-то. Может умения и мастерства, а может собранности и концентрации. Юрченко и Кочергин оказывались на вполне приемлемых ударных позициях, но пробивали настолько неточно, словно целились по воробьям за воротами Цинтотаса.

Контроль мяча у "бело-черных" получался только ради самого контроля мяча. Территориальное преимущество не удавалось воплотить хоть во что-то более-менее опасное, АЕК без ошибок оборонялся и при каждой удобной возможности организовывал контратаки. Выделялся на поле все тот же Танкович, а также Левайя и Мантолос. Пока "Заря" безуспешно билась о защитные редуты афинян, гости провели еще одну результативную комбинацию.

Через центр в два паса прошли половину поля игроки греческой команды, Танкович вывел на ударную позицию Мантоласа, который реализовал выход один на один с Шевченко. Простыми забеганиями за спину афиняне запутали луганчан. Никакой взаимной подстраховки не было у хозяев, каждый играл за себя, если играл. Примитивные ошибки в обороне привели ко второму голу, хотя могли пропускать и третий мяч. Небольшими силами, но качественно атаковал АЕК.

Что сделали луганчане чтобы отыграться? Относительно неплохой удар наносил Кочергин – в метре от штанги просвистел мяч. Кабаев из пределов штрафной перебрасывал мяч через защитника и голкипера, но перебросил и через ворота. Вот и все, что удалось создать "Заре" в первом тайме. Откровенно говоря, даже на один забитый гол хозяева не наиграли. Хаотичные атаки не несли особой угрозы для гостей.

Во втором тайме ничего не поменялось, все также ошибались подопечные Скрипника и пользовались этими ошибками гости. Хомченовский пошел в атаку по своему флангу, сделал пас на Кочергина – неточно. Мяч перехватили афиняне, снова два паса при переходе из обороны в атаку, Мантолас вывел Ливайя на оперативный простор, последовал удар и мяч в сетке. Все быстро и практично, а главное эффективно.

При счете 0:3 луганчане не могли переломить ход встречи, результат довлел над ними, от былого характера "мужиков" не осталось и следа, поэтому атаки выглядели инертными и медлительными. До ударов дело редко доходило, даже когда ошибся защитник Неделчару, а потом на выходе махнул мимо мяча голкипер Цинтотас, "бело-черные" не могли этим воспользоваться. Как-то долго принимали мяч, тратили время на его обработку, оборона АЕКа зевая и даже со скукой следила за подобными действиями.

Отыграть три мяча у "Зари" не было ни единого шанса. Показательной оказалась 81-я минута, когда Кочергин вколотил мяч в ворота АЕКа, хоть какая-то минимальная интрига показалась на горизонте. Но ее сразу же убили гости. Разыграв мяч с центра, снова в два паса мяч был доставлен к Василантонопулосу, он пробил, но получился пас на Ливайя и форвард с близкого расстояния переправил мяч в ворота – 1:4. Холодный душ.

Ужасный вечер для украинских болельщиков, для "Зори" и особенно для Виктора Скрипника. Обвинять тренера во всех неудачах нельзя, все же в межсезонье команда изменилась не в лучшую сторону, выглядит явно ослабленной, без многих игроков, которые привели ее к третьему месту по итогам чемпионата 2019/20. Хотя даже в этом состоянии можно было добиться чего-то большего, хотя бы избежать провалов. А пока "Заря" занимает последнее место в своей группе с нулем в графе очки и с разницей мячей 2:9. Лишь теоретические, очень призрачные шансы сохраняют луганчане, чтобы за три следующих тура подняться на второе место в группе. Надежда умирает последней?

Лига Европа. Группа G. Третий тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия)

Заря (Луганск, Украина) - АЕК (Афины, Греция) 1:4

Голы: Кочергин 80 - Танкович 7, Манталос 34, Ливайя 56, Ливайя 81

Заря: Шевченко , Циганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский (Фаворов 59), Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Кабаев (Гладкий 59), Громов (Сайядманеш 46), Лунев (Назарина 46).

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Иншуа, Василантопулос, Шахов (Шабанаджович 70), Крстичич (Галанопулос85), Манталос (Ботос 85), Танкович (Ансарифард 75), Ливайя.

Предупреждение: Вернидуб 66 - Манталос 34, Ансарифард 77, Иншуа 87

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы Виктор Скрипник
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Комментарии (43)
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absurdlight (Kiev)
06.11.2020 в 00:24
Ну, ходили слухи, что Заря на сухом пайке, пока УЕФА не выплатит за участие. Тут и мораль уже слабая.
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osadob07 (жмеринка)
06.11.2020 в 00:25
а поганять за родину и партию слабо
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absurdlight (Kiev)
06.11.2020 в 00:28
И да и нет. Не приходилось работать с условием, что выплата будет через ... Тьфу тьфу тьфу.
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Динамо-машина (Киев)
06.11.2020 в 00:17
Раньше я переживал, что бы от страны осталось 6 клубов в ЕК, а теперь понимаю, что и 5 много. 4 в самый раз. Первая тройка и обладатель кубка. Но кто реально достоин, кроме Динамо и Шахтёра? Никто!
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osadob07 (жмеринка)
06.11.2020 в 00:18
да уж
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Dimka26 (Чернигов)
06.11.2020 в 00:29
для успешного выступления в еврокубках - нужны финансы и трансферы. это факт. у нас таких клубов только два.
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Rezerf (Чернігів)
06.11.2020 в 00:34
Так, третьої сили наразі нема.
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Динамо-машина (Киев)
06.11.2020 в 00:14
Нет у нас третьей силы и не скоро будет. А будут ежегодно меняться бронзовые призёры. Александрия, Ворскла, Заря, Десна и т.д. А на следующий год полностью будут обсыраться в еврокубках. А так из года в год. Позор! Так классно играли в прошлом сезоне, а потом за мешок картошки продали Михайличенко и Чеберко, по Тымчику и Ледневу понятно. Короче журба.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.11.2020 в 00:14
Дно клуб.
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+1
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osadob07 (жмеринка)
06.11.2020 в 00:10
итого 12 банок на троих в этом туре .где же зарыта причина всего этого?
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0
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Динамо-машина (Киев)
06.11.2020 в 00:15
В низком уровне чемпионата.
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0
0
vlotko (Броди)
06.11.2020 в 00:10
В чому трагедія, ось Мілан програв французам і нічого.Просто Зорю захвалили, коли хаяли ДК, вони і справді повірили, що є такі в дійсності.
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0
0
osadob07 (жмеринка)
06.11.2020 в 00:19
милан это что то одно,а заря это что то другое
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0
0
alex69 (Париж)
06.11.2020 в 00:05
Игра "Зари" - одним словом - "ни о чем"
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
06.11.2020 в 00:04
Задниця повна.Навіть слова важко підібрати.
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+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
06.11.2020 в 00:04
Не хочется никого обижать, но... Кто ещё не дрюкал "мужиков"?)))
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
06.11.2020 в 00:02
Обосрались все! Один Усик порадовал, спасибо!
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
06.11.2020 в 00:00
Нет слов((( Это не мужики((( Это непонятно кто((( Лучше бы в группе ЛЕ играли Александрия или Десна
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2020 в 00:01
Дєсна уже сиграла, нєт спасібо
Ответить
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
06.11.2020 в 00:03
Вважаю, що в цій групі вони б не були хлопчиками для биття
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.11.2020 в 00:04
не так безнадежно она сыграла с Вольфсбургом, который явно не слабее Браги и АЕКа
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2020 в 00:12
ДЧ зіграла на межі своїх можливостей, з навіженим естонцем, який на рівному місці залишив команду в меншості. А Зоря грає найгіршу версію себе за останні 6 років. Набагато гіршу за ту, шо без питань випередила Чернігів в боротьбі за бронзу
0
0
Fancules (Дрогобич)
06.11.2020 в 00:03
А чим краще? Набрали би можливо на 1-2 очка більше? Нічого більше вони би не показали, треба з цим змиритись, не може бути у слабкому чемпіонаті сильних команд
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
06.11.2020 в 00:07
Та нічого особливого Десна б не показала. А деградація Зорі видна вже неозброєним оком. Вони хіба Львів переграли 0:5, та й те будь як зараз Шумський могли б влетіти як Ворскла.
0
0
Maugli (Джунгли Африки)
06.11.2020 в 00:00
Скрипник, уходи! Хватит этого позора.
Ответить
+1
0
MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 23:58
Так мужики! Заря деньги зарабатывает, матчи продаете всем жаждующим.)
Ответить
+1
-1
lui87ivanov (Запорожье)
05.11.2020 в 23:56
Сыграли в свой ромб, а по факту в гроб
Ответить
+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.11.2020 в 00:18
)))
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
05.11.2020 в 23:56
Поляки играли Австрийцы все играли, чехи играли, а вот Зоря сегодня в очередной раз не играла в футбол
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
05.11.2020 в 23:56
Ничего себе, Кочерга в ворота попала. Я думал, он только бокопорить способен
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.11.2020 в 23:57
случайно он больше не будет --хорошие у нас еврокоманды --стыдно позор
Ответить
0
0
Fritz (Кузнецовск)
05.11.2020 в 23:55
ФК Дерево
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.11.2020 в 23:55
ШД-ДК-ЗАРЯ все обделались --опозорили Украину а Скрипнику нужно подавать в отставку --угробил команду нужна свежая кровь
Ответить
+2
0
MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 23:55
Как чудесно, что они не заняли второе место в прошлом чемпионате.)
Ответить
+7
0
LAZ E183 (Рига)
05.11.2020 в 23:55
Зоря грає в силовий футбол. Гравці габаритні, помітно, що деякі займаються важкою атлетикою. Але футбол це не важка атлетика. Зоря — габарити, корпус, боротьба на грані фолу, гра напролом, для Європи це не підходить.
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2020 в 00:00
ні до чого тут силовий/технічний футбол. Зоря сьогодні не грає ані в те, ані в інше
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
06.11.2020 в 00:02
В УПЛ можна пограти в корпус на грані фолу. Можна пограти в боротьбу чи запхати м'яч в ворота якось. Тут це не пройде. Футболісти в Зорі неповороткі дуже. А Іванісеня це даруйте гравець першої ліги.
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2020 в 00:09
даруйте але Іванісеня, номінально гравець збірної, забив Бразі і заробив пеналь з Інгульцем. Тут вже питання до тренера
0
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
05.11.2020 в 23:54
ГО "Ндони"
Ответить
+3
0
Fritz (Кузнецовск)
05.11.2020 в 23:54
Бабы! Циганкинсы одним словом! Тьху
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.11.2020 в 23:53
дуже неприємно, що Зоря з мужиків перетворилася на єврокубковий баласт. Коментатор з пенісовськіх футболів, доречі, дуже правильно зауважив, що команда, схоже, і досі перебуває під впливом внутрішньоклубних проблем: Скрипник-Гєллєр-Бабич-Скрипник- і все таке інше
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+4
0
Фк Гарт (Львів)
05.11.2020 в 23:49
Скрипнику потрібно йти. Не дай Бог на його місце Бабича. Думаю потрібно вертати Вернидуба
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+7
0
LAZ E183 (Рига)
05.11.2020 в 23:59
Був би у Львова Шумський тоді, могли б виграти. Там нема кому програвати 0:5. Я не знаю, що Цецадзе робив, бо з тими самими гравцями Ворскла нічого толком не створила за весь матч.
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