Лестер – Брага 4:0. Ихеаначо вдохновил лис на очередной разгром

"Лестер" продолжил свой победоносный путь в Лиге Европы в поединке с "Брагой" в третьем туре. Вслед за "Зарей" (3:0) и "АЕКом" (2:1) коллектив Брендана Роджерса поглумился и над "оружейниками", отправив в вороты соперника четыре безответных мяча.

Главным героем встречи стал центрфорвард "лис" Келеси Ихеаначо, записавший на свой счёт первые два мяча своей команды, а после организовав и третий гол, выкатив ассист на Денниса Прата. Всё это очень напоминает его перфоманс в игре с "Зарей", в ворота которой он также придумал три гола. Таким образом Ихеаначо после двух туров имеет на своем счету 3+3 по голам+пасам при всего двух выходах в старте в ЛЕ. Четвертый мяч был забит Джеймсом Мэддисоном, который также выдал очень острую игру сегодня.

Обильная результативность центральных форвардов нередко служит отличным показателем того, насколько совершенно построена команда, примером чего является "Лестер". Ведь Ихеаначо – лишь дублёр Варди, у которого в этом сезоне больше голов, чем сыгранных игр. 33-летний англичанин – несомненный топ-форвард, однако такие показатели были бы невозможны без классной игры всей команды в целом.

Сегодня "Лестер" в очередной раз продемонстрировал свой очевидный перевес в классе в сравнении с оппонентами по группе. Для "лис" Лига Европы – шанс добыть себе заветный билет в ЛЧ, который ускользнул от них на самом финише минувшего сезона в АПЛ. С такой игрой и отношением к делу коллектив Роджерса можно смело причислять к одному из фаворитов этого розыгрыша ЛЕ. Однако для начала нужно достойно доиграть оставшиеся поединки этого раунда.

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, третий тур

"Лестер" – "Брага" 4:0

Голы: Ихеаначо (20, 47), Прат (67), Мэддисон (78)

"Лестер": Шмейхель – Фукс, Фофана, Джастин –Томас, Чоудури, Тилеманс (Барнс, 72), Олбрайтон (Морган, 62) – Мэддисон, Ундер (Прат, 62) – Ихеаначо (Айосе Перес, 72)

"Брага": Матеус – Силва, Карму, Виана – Галено (Моура, 71), Новайш, эль-Мусрати (Каштру, 71), Орта (Медейруш, 62), Эсгайо – Паулинью (Гайтан, 71), Абель Руис (Шеттине, 62)