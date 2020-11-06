  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Никита Шевченко: Не можем забить, еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никита Шевченко: Не можем забить, еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим

Лига Европы
(1 голосов)

Послематчевый комментарий голкипера Зари после разгрома от АЕКа

Никита Шевченко: Не можем забить, еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЛЕ от АЕКа (1:4).

- Можете сказать, почему так получилось?

– Хотел бы, но не могу сам себе дать ответ, что происходит. Не только сегодняшний результат бьет по самолюбию. Мы уже в какой-то яме. Я хочу ответить на этот вопрос, но я даже себе не могу ответить.

- "Заря" заслужила 1:4?

– Не люблю говорить про заслужила – не заслужила. Мы пропустили 4 – все, значит, заслужили.

- Это индивидуальные ошибки привели к голам или командно не сложилось?

– Я не знаю, честно. Не хочу по горячим следам наговорить лишнего. Надо посмотреть, а потом давать комментарии, чтобы никого не обидеть. Не знаю. Есть специалисты, пусть разбираются.

Мы не можем забить, мы еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим. Не знаю, что происходит. Мы не можем забить, мы мучаемся пока что, к сожалению.

- Дело в атмосфере в команде или в чем-то другом?

– Да нормальная атмосфера. Я не могу ответить себе на этот вопрос, почему так происходит.

- Что надо, чтобы изменить ситуацию?

– Не знаю. Мы собираемся, разговариваем. Не знаю. Будем что-то думать. Черные полосы когда-то заканчиваются, но она очень сильно затянулась.

- Еще три матча остается.

– Нужно выходить, играть за честь клуба, за свое имя, за эмблему на груди, за коэффициенты УЕФА для Украины. Есть за что биться, но пока что не получается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Никита Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...