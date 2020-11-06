Никита Шевченко: Не можем забить, еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим

Голкипер "Зари" Никита Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЛЕ от АЕКа (1:4).

- Можете сказать, почему так получилось?

– Хотел бы, но не могу сам себе дать ответ, что происходит. Не только сегодняшний результат бьет по самолюбию. Мы уже в какой-то яме. Я хочу ответить на этот вопрос, но я даже себе не могу ответить.

- "Заря" заслужила 1:4?

– Не люблю говорить про заслужила – не заслужила. Мы пропустили 4 – все, значит, заслужили.

- Это индивидуальные ошибки привели к голам или командно не сложилось?

– Я не знаю, честно. Не хочу по горячим следам наговорить лишнего. Надо посмотреть, а потом давать комментарии, чтобы никого не обидеть. Не знаю. Есть специалисты, пусть разбираются.

Мы не можем забить, мы еле создаем моменты, нас бьют, мы стоим. Не знаю, что происходит. Мы не можем забить, мы мучаемся пока что, к сожалению.

- Дело в атмосфере в команде или в чем-то другом?

– Да нормальная атмосфера. Я не могу ответить себе на этот вопрос, почему так происходит.

- Что надо, чтобы изменить ситуацию?

– Не знаю. Мы собираемся, разговариваем. Не знаю. Будем что-то думать. Черные полосы когда-то заканчиваются, но она очень сильно затянулась.

- Еще три матча остается.

– Нужно выходить, играть за честь клуба, за свое имя, за эмблему на груди, за коэффициенты УЕФА для Украины. Есть за что биться, но пока что не получается.