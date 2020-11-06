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Кочергин: Стыдно перед болельщиками, перед тренерским штабом, перед всеми
Все очень плохо
Хавбек "Зари" Владислав Кочергин в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Очень стыдно за такие матчи. Нет слов, после таких матчей не хочется ни о чем разговаривать.
- Казалось, что вам ничего не удавалось в атаке, АЕК вас полностью перекусил. Это так?
– У них момент – и сразу гол. У нас 5 моментов – не забиваем ни одного. Вот она и разница. Такие команды используют свои моменты, а мы не можем использовать пять, шесть, семь своих моментов.
- Считаете, вы сегодня достаточно создали, чтобы с АЕКом играть на равных?
– На эмоциях не могу сказать. Но моменты были, надо использовать. Плохо, если бы их не было, но они были. Реализация у нас хромает, надо работать над собой.
- Какой был план на игру?
– План был – выиграть. Это был самый важный план на матч. Мы не смогли это сделать. Стыдно перед болельщиками, перед тренерским штабом, перед всеми.
- При 0:3 вы не опустили руки, пошли вперед, забили, но сразу пропустили.
– Я же и говорю. Мы, чтобы забить один гол, создаем много моментов. Только забили, чтобы завестись, пойти, время было, но сразу пропускаем. Я не знаю, сколько моментов нужно создавать, чтобы выигрывать.
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