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Скрипник: Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но надо это пройти и выйти сильными
Послематчевый экспресс-комментарий главного тренера Зари
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.
Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью с этого выйти.
Хотели, чтобы ошибки матча с "Брагой" не повторились. Но одно дело говорить – другое делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.
То, что в УПЛ проходит – в Лиге Европы не получается, и это больно бьет по тебе. Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется поскорее реабилитироваться.
Громов 2 недели пропускал, его связка с Кабаевым имеет большое значение. 2 недели без тренировок сказываются, но свою работу он сделал", - сказал Скрипник.
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