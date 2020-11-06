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Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы

Лига Европы
(1 голосов)

Украинский легионер поздравил партнеров

Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
Новина українською

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский высказался о матче ЛЕ с "Зарей" (4:1).

- Ребята, поздравляю всех. Мы добились важной победы и показали, на что способны.

Теперь нужно отправиться в Салоники и обыграть "Арис". Это все, о чем мы должны думать, – сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Источник:
SDNA

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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
06.11.2020 в 09:11
"КОГО ВСЕХ?!"Чигринский ты чё,белены объелся?Забыл, как играл за Шахтёр???Не нужно было давать интервью,после игры укр.корреспондентам!Быть тактичным!Обидно за него и был другого мнения о нём!
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clear (Haifa)
06.11.2020 в 09:24
Он это сказал в раздевалке АЕКа. Разумеется, игрокам АЕКа.
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Saturn (Киев)
06.11.2020 в 09:10
Побриться бы не мешало для начала
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