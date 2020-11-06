Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский высказался о матче ЛЕ с "Зарей" (4:1).

- Ребята, поздравляю всех. Мы добились важной победы и показали, на что способны.

Теперь нужно отправиться в Салоники и обыграть "Арис". Это все, о чем мы должны думать, – сказал Чигринский.