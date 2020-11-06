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Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
Украинский легионер поздравил партнеров
Защитник АЕКа
- Ребята, поздравляю всех. Мы добились важной победы и показали, на что способны.
Теперь нужно отправиться в Салоники и обыграть "Арис". Это все, о чем мы должны думать, – сказал Чигринский.
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Источник:SDNA
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
06.11.2020 в 09:11
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clear (Haifa)
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Saturn (Киев)
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