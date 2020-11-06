Пиоли – о поражении 0:3 Лиллю: Милан был наказан за каждую свою ошибку

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды в поединке 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Цитирует Стефано сайт Джанлуки Ди Марцио и Football Italia.

"Мы противостояли сильной команде и сами себе усложнили жизнь. "Милан" не создал достаточного количества моментов. Впервые за долгое время мы больше обсуждаем негатив, чем позитив. "Лилль" наказывает за ошибки и прекрасно использует свободные зоны".