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Пиоли – о поражении 0:3 Лиллю: Милан был наказан за каждую свою ошибку

Лига Европы
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"Россонери" не проигрывали с марта

Пиоли – о поражении 0:3 Лиллю: Милан был наказан за каждую свою ошибку
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Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды в поединке 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Цитирует Стефано сайт Джанлуки Ди Марцио и Football Italia.

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"Мы противостояли сильной команде и сами себе усложнили жизнь. "Милан" не создал достаточного количества моментов. Впервые за долгое время мы больше обсуждаем негатив, чем позитив. "Лилль" наказывает за ошибки и прекрасно использует свободные зоны".

"Никакой недооценки не было – мы обязательно извлечем урок из поражения и отреагируем на трудности. Однако счет действительно очень жесткий, "Милан" был наказан за каждую свою ошибку".

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В статье: Лига Европы Стефано Пиоли Милан Лилль
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Источник:
Di Marzio

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