Луценко: В оставшихся матчах подопечным Скрипника нужно расслабиться и играть в свое удовольствие

Экс-хавбек "Зари" Евгений Луценко прокомментировал поражение луганчан от АЕКа (1:4) в Лиге Европы.

- Несмотря на то, что у "Зари" есть шансы на выход из группы, на эту тему уже не стоит говорить?

- Судя по результатам луганчан в первых трех матчах Лиги Европы, можно сказать, что соперники для "Зари" оказались очень сложными. Думаю, что в оставшихся поединках турнира подопечным Виктора Скрипника нужно расслабиться и играть в свое удовольствие, не забывать о рейтинге Украины. Перед каждой встречей есть шансы на победу, и за нее "Заря", несмотря ни на что, должна бороться.

- Не перехвалена ли "Заря"?

- Если мы говорим о Лиге Европы, то не стоит принижать уровень соперников в сравнении с "Зарей". Да, хорошо, что команда Виктора Скрипника не сидит в обороне, но даже в прошедшей игре АЕК показал, что это опытная команда во главе с Чигринским, который, как показалось, выиграл чуть ли не всю борьбу в своей штрафной.

- В чем главная причина поражения от АЕКа?

- Пропущенный быстрый мяч. И как оказалось, грекам только и нужно было. А "Зарю", как и в прошлом матче с "Брагой", подобное выбило из колеи.