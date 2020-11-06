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Луценко: В оставшихся матчах подопечным Скрипника нужно расслабиться и играть в свое удовольствие
Соперники оказались очень сложными для Зари?
Экс-хавбек "Зари" Евгений Луценко прокомментировал поражение луганчан от АЕКа (1:4) в Лиге Европы.
- Несмотря на то, что у "Зари" есть шансы на выход из группы, на эту тему уже не стоит говорить?
- Судя по результатам луганчан в первых трех матчах Лиги Европы, можно сказать, что соперники для "Зари" оказались очень сложными. Думаю, что в оставшихся поединках турнира подопечным Виктора Скрипника нужно расслабиться и играть в свое удовольствие, не забывать о рейтинге Украины. Перед каждой встречей есть шансы на победу, и за нее "Заря", несмотря ни на что, должна бороться.
- Не перехвалена ли "Заря"?
- Если мы говорим о Лиге Европы, то не стоит принижать уровень соперников в сравнении с "Зарей". Да, хорошо, что команда Виктора Скрипника не сидит в обороне, но даже в прошедшей игре АЕК показал, что это опытная команда во главе с Чигринским, который, как показалось, выиграл чуть ли не всю борьбу в своей штрафной.
- В чем главная причина поражения от АЕКа?
- Пропущенный быстрый мяч. И как оказалось, грекам только и нужно было. А "Зарю", как и в прошлом матче с "Брагой", подобное выбило из колеи.
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