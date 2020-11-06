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Лестер - Брага 4:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Лестер - Брага ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Лестер - Брага 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

В группе луганской "Зари" "Лестер" не знает себе равных. Представитель АПЛ в третьем туре одержал третью крупную победу, на этот раз поиздевавшись над "Брагой". Подопечные Роджерса забили четыре гола и спокойно довели матч до логического завершения. До плей-офф остался один шаг.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 3-го тура Лиги Европы "Лестер" - "Брага".

Лига Европы, групповой этап
Квартет G, третий тур

"Лестер" – "Брага" 4:0
Голы: Ихеаначо (20, 47), Прат (67), Мэддисон (78)

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В статье: Лига Европы Брага Лестер Сити
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