Лестер - Брага 4:0. Обзор матча и видео голов

В группе луганской "Зари" "Лестер" не знает себе равных. Представитель АПЛ в третьем туре одержал третью крупную победу, на этот раз поиздевавшись над "Брагой". Подопечные Роджерса забили четыре гола и спокойно довели матч до логического завершения. До плей-офф остался один шаг.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 3-го тура Лиги Европы "Лестер" - "Брага".

Лига Европы, групповой этап

Квартет G, третий тур

"Лестер" – "Брага" 4:0

Голы: Ихеаначо (20, 47), Прат (67), Мэддисон (78)