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Лестер - Брага 4:0. Обзор матча и видео голов
Лестер - Брага ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
В группе луганской "Зари" "Лестер" не знает себе равных. Представитель АПЛ в третьем туре одержал третью крупную победу, на этот раз поиздевавшись над "Брагой". Подопечные Роджерса забили четыре гола и спокойно довели матч до логического завершения. До плей-офф остался один шаг.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 3-го тура Лиги Европы "Лестер" - "Брага".
Лига Европы, групповой этап
Квартет G, третий тур
"Лестер" – "Брага" 4:0
Голы: Ихеаначо (20, 47), Прат (67), Мэддисон (78)
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