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Болезненная осечка хозяев Сан-Сиро. Милан – Лилль 0:3. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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"Россонери" не проигрывали с марта

Болезненная осечка хозяев Сан-Сиро. Милан – Лилль 0:3. Обзор матча и видео голов
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Невероятный перформанс удался игроку "Лилля" и сборной Турции Юсуфу Языджи вчера в Милане. 23-летний атакующий полузащитник оформил хет-трик в ворота команды Пиоли, в то время как сами "россонери" не сумели забить ни одного мяча.

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Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Милан" – "Лилль".

Милан. "Сан-Сиро".

"Милан" – "Лилль" 0:3

Голы: Языджи (21, 55, 58)

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В статье: Лига Европы Милан Лилль
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