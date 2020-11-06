Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болезненная осечка хозяев Сан-Сиро. Милан – Лилль 0:3. Обзор матча и видео голов
"Россонери" не проигрывали с марта
Невероятный перформанс удался игроку "Лилля" и сборной Турции Юсуфу Языджи вчера в Милане. 23-летний атакующий полузащитник оформил хет-трик в ворота команды Пиоли, в то время как сами "россонери" не сумели забить ни одного мяча.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Милан" – "Лилль".
Милан. "Сан-Сиро".
Голы: Языджи (21, 55, 58)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага
- Чигринский после матча с Зарей: Поздравляю всех. Мы добились важной победы
- Днепр-1 - Колос: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Заря - АЕК: когда и где смотреть онлайн матч Лиги Европы
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...