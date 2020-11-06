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Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
Фейеноорд - ЦСКА М ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Российский ЦСКА сеялся при жеребьевке из первой корзины, но после половины турнирной дистанции замыкает таблицу. Представитель "сильнейшего на две головы" чемпионата в третьем туре едва сохранил лицо на поле "Фейеноорда" – поражение 1:3.
Возглавляет группу "Динамо" (Загреб). Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЛЕ "Фейеноорд" - ЦСКА М.
"Фейеноорд" - ЦСКА 3:1
Голы: Хапс 63, Кекчу 71, Гертрюйда 72 - Сенеси 79 (а)
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Комментарии (4)
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zabo44
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Serega1111 (Киев)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
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