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Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(4 голосов)

Фейеноорд - ЦСКА М ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Российский ЦСКА сеялся при жеребьевке из первой корзины, но после половины турнирной дистанции замыкает таблицу. Представитель "сильнейшего на две головы" чемпионата в третьем туре едва сохранил лицо на поле "Фейеноорда" – поражение 1:3.

Возглавляет группу "Динамо" (Загреб). Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЛЕ "Фейеноорд" - ЦСКА М.

"Фейеноорд" - ЦСКА 3:1
Голы: Хапс 63, Кекчу 71, Гертрюйда 72 - Сенеси 79 (а)

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В статье: ЦСКА (Москва) Лига Европы Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии (4)
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zabo44
06.11.2020 в 12:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Serega1111 (Киев)
06.11.2020 в 12:01
У ка.ца.пов до сих пор стоит "лучший в мире вратарь" с дырявыми руками??? Я думал он уже на пенсии...
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
06.11.2020 в 11:53
Лишається вболівати за наших козаків з Нідерлдандів, поки інши не дуже! З перемогою нас!
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
06.11.2020 в 11:25
Можно посмотреть обзор на 7 минут, там в принципе равная игра.
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