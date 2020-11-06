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Три гола у гостей плюс два у хозяев. Арсенал – Мольде 4:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Немного автоголов в студию

Три гола у гостей плюс два у хозяев. Арсенал – Мольде 4:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Арсенал" продолжает спокойно набирать очки в поединках Лиги Европы – в трех стартовых турах "канониры" ни разу не оступились, набрав 9 зачетных пунктов из 9. В матче, где команды продемонстрировали минимальный темп, накопилось два автогола футболистов "Мольде", автографы Пепе и Уиллока и единственный забитый мяч гостей (Эллингсен).

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Арсенал" – "Мольде".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Мольде" 4:1

Голы: Хеуген 45+1 (автогол), Синьян 62 (автогол), Пепе 69, Уиллок 88 – Эллингсен 22

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Мольде
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