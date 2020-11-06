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В одну калитку. Рома – ЧФР Клуж 5:0. Обзор матча и видео голов
Римляне in da house
Румынская команда не сумела достойно противостоять "волкам" на их арене – 5 безответных мячей влетело в сетку "Клужа". Уже в перерыве Фонсека оформил тройную замену, а каждый этап матча для "Ромы" складывался очень легко.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда ЛЕ "Рома" – "Клуж".
Рим. "Стадио Олимпико".
Голы: Мхитарян, 1, Ибаньес, 24, Борха Майораль, 34, 84, Педро, 89
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