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Ассист Яремчука не помог. Црвена Звезда - Гент 2:1. Обзор матча и видео голов
Црвена Звезда - Гент ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Процесс упадка "Гента" продолжается. Команда плохо выступает в чемпионате Бельгии, плохие результаты демонстрирует также в Лиге Европы. В третьем туре команда Романа Яремчука уступила "Црвене Звезде". Украинец сделал голевой пас, но это не помогло.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЛЕ "Црвена Звезда" - "Гент".
"Црвена Звезда" - "Гент" 2:1
Голы: Канга 12, Кагай 59 - Одиджа-Офое 31
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