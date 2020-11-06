Ассист Яремчука не помог. Црвена Звезда - Гент 2:1. Обзор матча и видео голов

Процесс упадка "Гента" продолжается. Команда плохо выступает в чемпионате Бельгии, плохие результаты демонстрирует также в Лиге Европы. В третьем туре команда Романа Яремчука уступила "Црвене Звезде". Украинец сделал голевой пас, но это не помогло.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча ЛЕ "Црвена Звезда" - "Гент".

"Црвена Звезда" - "Гент" 2:1

Голы: Канга 12, Кагай 59 - Одиджа-Офое 31