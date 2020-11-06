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Волевая победа подопечных Гаттузо. Риека - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

Это вторая победа неаполитанцев в этом сезоне ЛЕ

Волевая победа подопечных Гаттузо. Риека - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча
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В третьем туре группового этапа Лиги Европы встречались лидер и аутсайдер группы F. "Риека" открыла счет в матче уже на 13 минуте. Паритет восстановил полузащитник команды из Италии Диего Демме под занавес первого тайма. Судьбу матча решил автогол защитника хорватского коллектива. Итоговый счет - 1: 2 в пользу итальянцев.

После экватора игр в группе F "Наполи" занимает первое место по шестью очками в активе.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Риека" - "Наполи".

Риека. "Кандрида".

"Риека" - "Наполи" 1:2

Голы: Мурич Г. - Демме. Д., Браут Ф. (автогол)

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В статье: Дженнаро Гаттузо Лига Европы Наполи (Неаполь) Риека
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