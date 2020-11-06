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Волевая победа подопечных Гаттузо. Риека - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча
Это вторая победа неаполитанцев в этом сезоне ЛЕ
В третьем туре группового этапа Лиги Европы встречались лидер и аутсайдер группы F. "Риека" открыла счет в матче уже на 13 минуте. Паритет восстановил полузащитник команды из Италии Диего Демме под занавес первого тайма. Судьбу матча решил автогол защитника хорватского коллектива. Итоговый счет - 1: 2 в пользу итальянцев.
После экватора игр в группе F "Наполи" занимает первое место по шестью очками в активе.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Риека" - "Наполи".
Риека. "Кандрида".
"Риека" - "Наполи" 1:2
Голы: Мурич Г. - Демме. Д., Браут Ф. (автогол)
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