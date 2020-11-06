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Шахов о победе над Зарей: Не могу сказать, что было так легко

Лига Европы
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Заря контролировала и мяч, и игру, но гости сумели реализовать свои моменты

Шахов о победе над Зарей: Не могу сказать, что было так легко
Новина українською

Хавбек греческого АЕКа и сборной Украины Евгений Шахов в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал победу над луганской "Зарей" (4:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

- Не могу сказать, что было так легко, как может выглядеть по счету. Но скажу, что мы реализовали свои моменты, удачно сыграли впереди, хорошо выходили в контратаки после того, как отбирали мяч. Хорошо сыграл наш нападающий.

Ну в целом, конечно же, "Заря" контролировала и мяч, и игру, но мы сумели реализовать свои моменты, - сказал Шахов.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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