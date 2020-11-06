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Ассистент наставника АЕКа: Это была лучшая игра
Главный тренер афинской команды из-за болезни остался в Греции
Тренер
- Надеялись ли вы на такой исход игры перед поединком?
- Это был финал для обеих команд. Мы качественно к игре готовились, с первых же минут мы превзошли все наши ожидания, сразу забили. Мы чувствовали поле, у нас были возможности – поэтому я считаю, что это была лучшая игра.
- Вы всегда эмоционально подсказывали и рассказывали что-то игрокам. Вы довольны положением команды и исходом игры?
- Мы очень счастливы, потому что мы победили сегодня. Это был очень важный шанс набрать очки, что мы, собственно, и сделали. Это победа важна каждому из нас. Мы очень счастливы исходу сегодняшней игры.
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