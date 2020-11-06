Ассистент наставника АЕКа: Это была лучшая игра

Тренер АЕКа Джанлука Колонелло дал комментарий после победного поединка с "Зарей" (1:4)



- Надеялись ли вы на такой исход игры перед поединком?

- Это был финал для обеих команд. Мы качественно к игре готовились, с первых же минут мы превзошли все наши ожидания, сразу забили. Мы чувствовали поле, у нас были возможности – поэтому я считаю, что это была лучшая игра.



- Вы всегда эмоционально подсказывали и рассказывали что-то игрокам. Вы довольны положением команды и исходом игры?

- Мы очень счастливы, потому что мы победили сегодня. Это был очень важный шанс набрать очки, что мы, собственно, и сделали. Это победа важна каждому из нас. Мы очень счастливы исходу сегодняшней игры.