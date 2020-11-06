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Качараба в плену. Хоффенхайм - Слован 5:0. Обзор матча и видео голов
Хоффенхайм - Слован ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Немецкий "Хоффенхайм" мокрого места не оставил от "Слована" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч примечателен тем, что сыграл полностью за чешскую команду украинец Тарас Качараба. Помочь своей команде, как видим, защитник не сумел.
Смотрите видеообзор поединка ЛЕ "Хоффенхайм" - "Слован".
"Хоффенхайм" - "Слован" 5:0
Голы: Даббур 22, 30, Гриллитч 59, Адамян 71, 76
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