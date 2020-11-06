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Качараба в плену. Хоффенхайм - Слован 5:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Хоффенхайм - Слован ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.11.2020 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Качараба в плену. Хоффенхайм - Слован 5:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Немецкий "Хоффенхайм" мокрого места не оставил от "Слована" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч примечателен тем, что сыграл полностью за чешскую команду украинец Тарас Качараба. Помочь своей команде, как видим, защитник не сумел.

Смотрите видеообзор поединка ЛЕ "Хоффенхайм" - "Слован".

"Хоффенхайм" - "Слован" 5:0
Голы: Даббур 22, 30, Гриллитч 59, Адамян 71, 76

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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