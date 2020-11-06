Сергей Пучков: Не понятно, почему Скрипник ничего не может наладить в Заре

Воспитанник луганского футбола, бывший защитник "Днепра", а также экс-тренер "Таврии", запорожского "Металлурга" Сергей Пучков прокомментировал поражение "Зари" со счетом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа.

"Это поражение показало, "Заря" находится в очень плохом состоянии. Не понятно, что у них происходит и почему Виктор Скрипник не может ничего наладить. Вроде и стараются, отдаются на поле, но некоторым футболистам увы все-таки не хватает мастерства. А главное - нет дисциплины, особенно в обороне. Сыграли очень слабо. А ведь АЕК не тот соперник, которому нужно проигрывать с крупным счетом. "Заря" должна на равных играть с такой командой, и была большая надежда, что мы увидим первую победу.

Луганчане испытывают проблемы с кадрами, главному тренеру приходиться использовать тех игроков, которые имеются на данный момент. Левого полузащитника Хомченовского переводит на правый край защиты, Цыганикс играет левого защитника. И нужно сказать он отыграл слабо, уровень его пока оставляет желать лучшего. Греки нащупали слабинку на этом фланге, часто шли передачи за его спину, а он, проигрывая позиционно, не успевал и проваливался. Нужно также отметить, что когда атаковали греки и забивались голы, то между центральными и крайними защитниками были большие коридоры, не было плотности, туда шли передачи и врывались игроки соперника, завершая атаки моментами или забитыми мячами.

Быстрый гол повлиял на ход дальнейших событий, затем трудно было перестроиться. "Заря" сейчас не в том состоянии, чтобы, проигрывая, перевернуть игру в свою пользу. Как и в предыдущем матче с "Брагой" команда не может включиться и сконцентрироваться с первых минут, пропуская в самом начале, что бьет психологически по футболистам. Соперник показал хорошую реализацию моментов - все что создал, все и забил. Может "Заря" и больше владела мячом, но первые опасные моменты создала только в конце первого тайма. В отличие от нашей обороны, греки во главе с Чигиринским строго сыграли в защите, ничего не позволив сделать.

"Заря" кроссами в штрафную пыталась что-то создать, но защита соперника выиграла все верховые и низовые единоборства. А у нас было все да наоборот. Первый мяч: идет передача на Танковича, он стоит один в образовавшемся большом пространстве между стоящими четырьмя игроками и спокойно забывает. Большие проблемы в обороне! Поэтому все логично, нужно принять досадное поражение. Греки были сильнее. То, что прощается в чемпионате, где луганчане также не блещут, сразу наказывается в еврокубках. Но ничего - "Заря" в таких играх получает хороший опыт и закалку".

Напомним, "Заря" проиграла все три матча в Лиге Европы с общим счетом 2:9. Следующий поединок луганчане проведут 26-го ноября с АЕКом на выезде.