А что это вы здесь делаете? Кино-то уже закончилось. О Заре в Лиге Европы

Чего жду сегодня от поединка "Зари" с АЕКом? Все, что угодно, в том числе, и в смысле результата. Но не сильные чувства. Не сегодня… Так заканчивался наш вчерашний разговор в этом блоге. Пожалуй, я ошибался. Результат был однозначно предсказуем. А еще, как вы думаете, стыд – это сильное чувство?

Понимаю, что многие сразу же проведут параллель с "Шахтером". Да, там было еще круче. Но, во-первых, это пока один случай на фоне успешных результатов. И еще эта расхожая фраза у профессионалов: лучше проиграть один раз 0:6, чем шесть раз по 0:1. Знаю, что наиболее дотошные сразу же припомнят и полуфинал с "Интером". Ладно, два случая – совпадение…

Здесь же мы имеем систему, но главное даже не в этом. Главное в том, что у этой команды нет будущего в Европе. И глядя на ее игру в последнее время, думаешь: хоть бы оно было в Украине. Нормальное полноценное будущее, а не такое, как у почивших в бозе по факту "Днепра" с "Металлистом", или у влачащего жалкое существование "Черноморца".

Помню-помню, и откуда корнями "Заря", и что ей пришлось пережить. Понимаю, что и возможности ее владельца не сравнимы с возможностями президента "Шахтера" или хотя бы "Динамо". И вряд ли стоило ожидать от нее подвигов – от команды, которая каждый сезон фактически создается заново. Вопрос лишь в том, для чего нужны такие команды.

Вопрос, конечно, неприятный. После таких вопросов обычно налетает воронье и больно клюется. Мол, давайте тогда распустим всю лигу и оставим два клуба, а автор такой и сякой… Автор руководствуется банальной логикой. Послушайте, если зори всходят, значит, это кому-нибудь нужно? И сейчас я не про ту горстку ультрас, что мерно голосила в замочную скважину у входа.

Команда, существующая лишь для того, чтобы существовать – увы, явление у нас распространенное. При этом руководство клуба не стесняется озвучивать цели и задачи – это обусловлено правилами игры. Но самой игры - спорта здесь, извините, чуть. И он, к глубокому сожалению, заложник замкнутого круга.

Мы набираем команду из бесплатных, арендованных и "плохо лежащих" игроков; находим безработного покладистого тренера-альтруиста; и, если он толковый, глядишь, и пробиваемся в верхи турнирки. И тогда жизнь удалась: можно рассчитаться с долгами (это в лучшем случае, но, похоже, это не случай нынешней "Зари"), распустить полсостава и начинать сначала.

Так и живем. Но где здесь, извините, футбол? Да, он пробивался, как лучик света в темном царстве, в игре команд Вернидуба и того же Скрипника. Как правило, в поединках с фаворитами чемпионата и отдельно взятых матчах еврокубков. Словно бы для того, чтобы показать: ведь можем же! И?

Вернидуб "увял" после того как ему, видимо, осточертело лепить эту пулю всякий раз из нового подсобного материала. Скрипник, пока такое ощущение, вообще не из этой оперы – про пулю. Это уже не говоря о психологическом состоянии команды и прочих сопутствующих моментах.

Многое стало ясно уже после "усиления" команды группой Цыганикс-Цвек-Перович. Для клуба, декларирующего высокие цели, это было ни о чем. Ну а потеря половины ведущих игроков говорит за себя. По-хорошему, нам и не следовало ничего ожидать от этой "Зари". Но так уж мы устроены: всегда хочется верить в лучшее и надеяться до последнего. Последнее было вчера.

Нас убрали с пути деловито и буднично. Игра не была особо зрелищной: типичные сэм-восэм, пять из которых завершились голами. АЕК забил четыре из пяти возможных, однажды потянул Шевченко. "Заря" - один из трех, был еще промах Кабаева и перекладина от Вернидуба.

То есть, по моментам гости как бы и недалеко ушли, но кто теперь скажет, что они не "наиграли" на победу? Смотри на табло… Да и два из трех своих шансов "Заря" получила уже после 0:3. А так, на мой взгляд, с результатом все стало ясно еще на 6-й минуте, когда АЕК открыл счет. Разве нет? Или вы не заметили эту обреченность, с которой мы монотонно шли вперед?

Еще и не везло ко всему. Если в первом случае Цыганикс, помешав своему киперу, фактически отправил мяч в сетку, то в последнем – мяч удобно отскочил прямиком в колено Ливайе уже от самого Шевченко. Ну и завершился весь финальный оживляж той самой перекладиной ворот АЕКа.

Означенный Ливайя ухитрился принять участие во всех четырех голах победителей. До перерыва он дважды зачинал голевые комбинации, а после – сделал дубль. В первом тайме хорош был Танкович – непосредственный участник обоих голевых эпизодов, точно решивших исход встречи.

На табло - 1:4. В таблице – ноль очков и 2-9 по сумме трех игр. И конец фильма, несмотря на то, что впереди полтурнира. Думаю, вряд ли сейчас найдется оптимист, высчитывающий теоретические шансы "Зари" на плей-офф. Если они вообще есть. А что это вы здесь делаете, а? Кино-то уже закончилось!

Дальше без меня. В нашей жизни более чем достаточно негатива, а фанатом "Зари" (как впрочем, и любого другого клуба) назвать себя не могу. Я – любитель игры. Ее здесь уже давненько не было, но я был прикован к этому радиатору цепями турнирной интриги. От матча к матчу их хватка слабела и, наконец, иссякла.

Непатриотично? По крайней мере, честно. А наблюдать жалкие потуги и хождения по мукам, расчесывать себе нервы, лелея в душе робкую надежду разжиться шальным очечком во славу нашего коэффициента (чтобы через год любоваться тут подобной условной "Зарей") – сомнительное удовольствие. Футбол же должен приносить удовольствие – на том стою.

Вы спросите: что дальше? Ну откуда мне знать…

Я все это придумал сам, когда мне не хотелось спать.

Грустное буги, извечный ля-минор.

Ну, конечно, там – рай, а здесь – ад.

Вот и весь разговор.

Там – это где клубы имеют возможность думать о футболе, а не то, что вы подумали. И последнее. Когда крыть нечем, кроме мата и прочих оскорблений, лучше уж минусуй молча. Сойдешь за умного. Есть у меня один преданный почитатель, который старательно минусует любой комментарий автора. Берите пример с него.