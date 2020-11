Палач Милана. Юсуф Языджи - лучший игрок третьего тура Лиги Европы

УЕФА подбивает итоги третьего тура Лиги Европы. Был выбран лучший футболист.

Приз получил нападающий "Лилля" Юсуф Языджи. Ему удалось забить трижды в ворота "Милана", тем самым закончив их беспроигрышную серию из 24-х игр.

✅ Second UEL hat-trick this season

???? Crowned Player of the Week again



Well played, Yusuf Yazıcı! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/34j09SZGq2