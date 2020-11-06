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Палач Милана. Юсуф Языджи - лучший игрок третьего тура Лиги Европы

Лига Европы
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Второй хет-трик за три матча

Палач Милана. Юсуф Языджи - лучший игрок третьего тура Лиги Европы
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УЕФА подбивает итоги третьего тура Лиги Европы. Был выбран лучший футболист.

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Приз получил нападающий "Лилля" Юсуф Языджи. Ему удалось забить трижды в ворота "Милана", тем самым закончив их беспроигрышную серию из 24-х игр.

Отметим, что всего Юсуф провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил семь голов.

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В статье: Лилль Юсуф Языджи
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