Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палач Милана. Юсуф Языджи - лучший игрок третьего тура Лиги Европы
Второй хет-трик за три матча
УЕФА подбивает итоги третьего тура Лиги Европы. Был выбран лучший футболист.
Приз получил нападающий "Лилля" Юсуф Языджи. Ему удалось забить трижды в ворота "Милана", тем самым закончив их беспроигрышную серию из 24-х игр.
✅ Second UEL hat-trick this season— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 6, 2020
???? Crowned Player of the Week again
Well played, Yusuf Yazıcı! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/34j09SZGq2
Отметим, что всего Юсуф провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил семь голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Денисов: Владелец Мариуполя футболом не так интересуется, поэтому клуб живет за счет аренд
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Заря - АЕК 1:4. Все очень плохо и даже хуже
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...