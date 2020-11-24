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Заря получила результаты тестов перед матчем с АЕКом

Лига Европы
(1 голосов)

Все они отрицательные

Заря получила результаты тестов перед матчем с АЕКом
Новина українською

Перед каждым матчем Лиги Европы команды проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Вчера утром вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование в лаборатории, сертифицированной УЕФА, а сегодня получила результаты и все они отрицательные.

Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "АЕКом". Уже завтра, 25 ноября, в 11 часов "Заря" отправится в Грецию.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) АЕК
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Источник:
ФК Заря

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