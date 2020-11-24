Лига Европы
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Заря получила результаты тестов перед матчем с АЕКом
Все они отрицательные
Перед каждым матчем Лиги Европы команды проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.
Вчера утром вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование в лаборатории, сертифицированной УЕФА, а сегодня получила результаты и все они отрицательные.
Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "АЕКом". Уже завтра, 25 ноября, в 11 часов "Заря" отправится в Грецию.
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Источник:ФК Заря
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