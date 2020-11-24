Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минус один для Фонсеки. Смоллинг, вероятно, пропустит матч Клуж - Рома
У англичанина проблемы с коленом
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг рискует пропустить матч Лиги Европы против "Клужа". Об этом передает Tuttomercatoweb.
По данным источника, у защитника - проблемы с коленом. Он пропустил последнюю игру с "Пармой", успел приступить к тренировкам, но повреждение все еще есть.
В текущем сезоне Смоллинг выходил на поле четыре раза, не отметившись голами. Фонсека рассчитывает на англичанина и не хочет им рисковать раньше времени.
Отметим, что две недели назад "Рома" разгромила "Клуж" со счетом 5:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона
- Луиш Каштру назвал приемлемый результат матча с Боруссией и признал боль от прошлого поражения
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Давид Сильва получил травму и пропустит матч Лиги Европы
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...