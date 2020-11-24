Минус один для Фонсеки. Смоллинг, вероятно, пропустит матч Клуж - Рома

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг рискует пропустить матч Лиги Европы против "Клужа". Об этом передает Tuttomercatoweb.

По данным источника, у защитника - проблемы с коленом. Он пропустил последнюю игру с "Пармой", успел приступить к тренировкам, но повреждение все еще есть.

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В текущем сезоне Смоллинг выходил на поле четыре раза, не отметившись голами. Фонсека рассчитывает на англичанина и не хочет им рисковать раньше времени.

Отметим, что две недели назад "Рома" разгромила "Клуж" со счетом 5:0.