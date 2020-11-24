  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Минус один для Фонсеки. Смоллинг, вероятно, пропустит матч Клуж - Рома
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус один для Фонсеки. Смоллинг, вероятно, пропустит матч Клуж - Рома

Лига Европы
(1 голосов)

У англичанина проблемы с коленом

Минус один для Фонсеки. Смоллинг, вероятно, пропустит матч Клуж - Рома
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг рискует пропустить матч Лиги Европы против "Клужа". Об этом передает Tuttomercatoweb.

По данным источника, у защитника - проблемы с коленом. Он пропустил последнюю игру с "Пармой", успел приступить к тренировкам, но повреждение все еще есть.

Читайте такжеФонсека хочет подписать 23-летнего полузащитника Аякса

В текущем сезоне Смоллинг выходил на поле четыре раза, не отметившись голами. Фонсека рассчитывает на англичанина и не хочет им рисковать раньше времени.

Отметим, что две недели назад "Рома" разгромила "Клуж" со счетом 5:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) ЧФР Клуж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...