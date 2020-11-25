Украинская бригада арбитров получила назначение на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Вольфсберг" - "Динамо" Загреб.

Главным судьей поединка будет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

Встреча команд группы К состоится 26 ноября в Клагенфурте (начало - в 19.55 по киевскому времени).