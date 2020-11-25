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Украинская бригада арбитров рассудит матч ЛЕ Вольфсберг - Динамо Загреб

Лига Европы
(1 голосов)

Главным будет Сергей Бойко

Украинская бригада арбитров рассудит матч ЛЕ Вольфсберг - Динамо Загреб
Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Вольфсберг" - "Динамо" Загреб.

Главным судьей поединка будет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

Встреча команд группы К состоится 26 ноября в Клагенфурте (начало - в 19.55 по киевскому времени).

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В статье: Сергей Бойко Динамо (Загреб) Вольфсберг
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Источник:
УАФ

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