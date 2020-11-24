Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч АЕК - Заря рассудит судейская бригада из Азербайджана
Во главе с Алияром Агаевым
УЕФА назначил арбитров на матч 4-го тура группового этапа
Главный судья - Алияр Агаев. Помогать ему на линиях будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертый рефери - Орхан Маммадов. Вся судейская бригада представляет Азербайджан.
33-летний Агаев на международных матчах работает с 2013 года, на встречи луганчан ранее не назначался.
Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится в четверг 26 ноября и начнется в 19.55.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт УЕФА
Популярное сейчас
- Кривцов: Во Львове когда на разминку выходил Шахтер – весь стадион свистел, когда Динамо – хлопали и поддерживали
- Луиш Каштру назвал приемлемый результат матча с Боруссией и признал боль от прошлого поражения
- Динамо - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Чигринский и Шахов вернулись в состав АЕК
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...