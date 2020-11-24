Матч АЕК - Заря рассудит судейская бригада из Азербайджана

УЕФА назначил арбитров на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК – "Заря".

Главный судья - Алияр Агаев. Помогать ему на линиях будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертый рефери - Орхан Маммадов. Вся судейская бригада представляет Азербайджан.

33-летний Агаев на международных матчах работает с 2013 года, на встречи луганчан ранее не назначался.

Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится в четверг 26 ноября и начнется в 19.55.