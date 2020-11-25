АЕК - Заря: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

"Заря" остается единственной командой в группе, которая не набрала ни одного очка. Наверное, про выход в плей-офф уже можно не вспоминать, только чудо поможет луганчанам. Но без груза ответственности за результат команда Скрипника должна сохранить лицо и избежать позорного выступления в евротурнире.

АЕК также имеет свои проблемы, игра афинян не выглядит идеальной, чем и может воспользоваться "Заря". У "бело-черных" было много времени, чтобы провести работу над прошлыми ошибками, поэтому и можно ждать положительного результата в игре в Греции.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

АЕК (Афины, Греция) 19:55 Заря (Луганск, Украина)

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