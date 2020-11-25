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АЕК - Заря: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 26.11.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Афинах
"Заря" остается единственной командой в группе, которая не набрала ни одного очка. Наверное, про выход в плей-офф уже можно не вспоминать, только чудо поможет луганчанам. Но без груза ответственности за результат команда Скрипника должна сохранить лицо и избежать позорного выступления в евротурнире.
АЕК также имеет свои проблемы, игра афинян не выглядит идеальной, чем и может воспользоваться "Заря". У "бело-черных" было много времени, чтобы провести работу над прошлыми ошибками, поэтому и можно ждать положительного результата в игре в Греции.
Лига Европы. Четвертый тур
Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)
АЕК (Афины, Греция) 19:55 Заря (Луганск, Украина)
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Поединок в прямом эфире покажут:
- Греция - Cytavision Sports 3, Cytavision on the Go
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
- Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
- Германия - DAZN
- Польша - IPLA
- Испания - Movistar+
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Египет - beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN Play Norte
- Канада - DAZN
- США - TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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