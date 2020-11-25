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АЕК - Заря: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Европы
(1 голосов)

Где 26.11.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Афинах

АЕК - Заря: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" остается единственной командой в группе, которая не набрала ни одного очка. Наверное, про выход в плей-офф уже можно не вспоминать, только чудо поможет луганчанам. Но без груза ответственности за результат команда Скрипника должна сохранить лицо и избежать позорного выступления в евротурнире.

АЕК также имеет свои проблемы, игра афинян не выглядит идеальной, чем и может воспользоваться "Заря". У "бело-черных" было много времени, чтобы провести работу над прошлыми ошибками, поэтому и можно ждать положительного результата в игре в Греции.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

АЕК (Афины, Греция) 19:55 Заря (Луганск, Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Греция - Cytavision Sports 3, Cytavision on the Go
  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
  • Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
  • Германия - DAZN
  • Польша - IPLA
  • Испания - Movistar+
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Египет - beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы
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