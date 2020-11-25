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Лишь 4 защитника. Заря возьмет на матч Лиги Европы в Грецию 20 футболистов
Поединок уже завтра
Сегодня луганчане отправляются в Афины. Виктор Скрипник, наставник "
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура
Защитники: Виталий Вернидуб, Джоэль Абу-Ханна, Денис Фаворов, Дмитрий Поддубный
Полузащитники: Виталий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Егор Назариан, Сергей Гринь, Владлен Юрченко, Андрейс Циганикс
Нападающие: Владислав Кочергин, Максим Лунев, Михаил Перович, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Артем Громов, Алахьяр Сайядманеш
Поединок АЕК - Заря состоится в четверг, 26 ноября. Начало в 19.55.
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