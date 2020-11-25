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Лишь 4 защитника. Заря возьмет на матч Лиги Европы в Грецию 20 футболистов

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок уже завтра

Лишь 4 защитника. Заря возьмет на матч Лиги Европы в Грецию 20 футболистов
Новина українською

Сегодня луганчане отправляются в Афины. Виктор Скрипник, наставник "Зари", взял в Грецию на матч 4-го тура ЛЕ против АЕК 20 футболистов.

Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура

Защитники: Виталий Вернидуб, Джоэль Абу-Ханна, Денис Фаворов, Дмитрий Поддубный

Полузащитники: Виталий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Егор Назариан, Сергей Гринь, Владлен Юрченко, Андрейс Циганикс

Нападающие: Владислав Кочергин, Максим Лунев, Михаил Перович, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Артем Громов, Алахьяр Сайядманеш

Поединок АЕК - Заря состоится в четверг, 26 ноября. Начало в 19.55.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы
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Источник:
Зоря

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