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Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря''

Лига Европы
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Теперь ему придётся атаковать

Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря''
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчами Квалификации и после двух поражений на старте группового турнира на АЕК в Греции оказывалось сумасшедшее давление. Во многом из-за провала всей страны в Еврокубках от него просто требовали побеждать, набирать очки в Таблицу Коэффициентов. После 4:1 над "Зарёй" и такой же победы ПАОКа над ПСВ давление несколько упало, превратившись в мотивацию, энтузиазм. В "Миссию Заря" (SDNA.gr). Сама команда успокоила нервы, поверила в себя и с любимой позиции андердога собирается догонять "Лестер" и "Брагу". Ещё один 4:1 - в лиге над "Лариссой" - подтвердил эти намерения.

Впрочем, теперь главный тренер Массимо Каррера, хотя и ожидает страдания и говорит о восьми финалах до Рождества, требует лишь победу. Дома против "Зари" АЕК - явный фаворит и должен атаковать. А этого он не любит. Это в гостях в Лиге Европы до "Браги" он не проигрывал девять лет, а в Запорожье повторил рекорд всех времён. Дома в ЛЕ с 2011-го года у него пять поражений и лишь две победы. Так что и ему придётся преодолеть некую стену. Не случайно Евгений Шахов призывает забыть первый матч. А Каррера опасается самоуспокоенности. У "Зари" будут шансы. Если она также готова страдать.

Плохие и хорошие новости

Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря'' - изображение 1

Разумеется, после предыдущего очного матча АЕК не избежал проблем и скандалов. В Греции без таковых не бывает. Строящийся стадион наткнулся на очередную бюрократическую препону. На этот раз - вокруг экологии, чистоты строительных материалов, целостности леса. А эту тему можно и любят педалировать годами. На ней, например, заблокировали новые стадионы в Малаге и Риме, что привело к прекращению инвестиций хозяев в клубы. Если бы не коронавирус - буйные болельщики "орлов" уже угрожающе собирались бы возле кабинетов соответствующих чиновников. Да и ныне они бушуют в соцсетях.

Саму команду также всколыхнули высказывания агента тунисского новичка Нассима Гнида, ещё не игравшего в Лиге Европы, хотя активно играющего в лиге. Агент дважды подряд заявил, что клиент недоволен ситуацией и рассматривает предложения из Бельгии и Италии. Ещё доносились отголоски скандала вокруг Марко Ливайи, заменённого из-за недостаточных усилий с малоинформативными, но злыми комментариями Карреры. Коронавирус собирал свою жатву, в том числе и обоих украинцев. В матче против "Лариссы" травмировались левый защитник Элдер и лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Ансарифард.

Впрочем, хороших для АЕКа новостей гораздо больше. Ансарифард, похоже, будет готов играть. Ливайя уже начал тушить огонь дублем в Запорожье. Гнид уже выдал успокаивающий твит "Only AEK", и в клубе поскорее желают забыть об этом инциденте.

Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря'' - изображение 2

Игроки, которых в Запорожье не было или почти не было - Симоэш и Галанопулос - вернулись и даже забили. Вернулся и Каррера, не летавший туда из-за температуры. И главный правый защитник Бакакис, также болевший тогда. Оба украинца уже "отрицательны". А вратарь Цинтотас, немало критикуемый за ошибки, продлил контракт с клубом и успокоился.

Перед матчем в Запорожье много говорили о том, что Шахов вынужден играть без замен, шесть матчей за 18 дней. Ныне есть вице-капитан Андре Симоэш и Костас Галанопулос. Первый весьма спокоен, техничен и точен, отлично работает с мячом. И уже разрядил свою "пушку" издали и против "Вольфсбурга" в Квалификации ЛЕ, и против "Лариссы". А второй вернулся после десяти месяцев травмы и ещё нескольких - ссоры из-за нового контракта, из-за которой ещё месяц просидел на трибунах. Он расплакался после гола в воскресенье и говорил о любви к родному клубу. Сегодня он точно будет мотивирован.

Забил в том матче и 20-летний Теодосис Махерас. Таким образом, впервые за 39 лет в одном матче лиги сразу два воспитанника АЕКа забили за него. Знаковое событие. Оно также важно, поскольку Махерас играет на позиции вингера, которая у команды очень слаба. В сущности, Каррера её и вовсе не признавал, желая играть по схеме 3-5-2. И лишь в последнее время, под давлением критики и слабых результатов, решил пробовать и 4-2-3-1 с 4-3-3. С немалым успехом. Как отмечают СМИ, впервые после двух лет на этой стадии сезона команда и всё ещё в борьбе за титул чемпиона, и играет хорошо.

Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря'' - изображение 3

Машина, камень и скала

Матч против "Лариссы" прошёл не так гладко. После первого тайма счёт был 0:0, на 70-ой минуте - 1:1. Таким образом, АЕК пропустил уже в восьмом матче из девяти последних во всех турнирах. Пожалуй, заявление Карреры о том, что его команде в последнее время нужна пощёчина для пробуждения, вновь подтвердилось. Зато после пяти матчей с максимум одним забитым забил более одного уже в третьем подряд. Он переключается на интересный футбол. Да и тренер был доволен перекрытием обороны. А три гола, по его словам, принёс перевод Петроса Манталоса ближе к атаке. Он и сделал все три ассиста.

Сегодня Манталос не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. И эта потеря может стать катастрофической. Без игрока, отдававшего ассисты в четырёх матчах подряд (всего семь в сезоне), креатива, мысли, хороших комбинаций у команды просто нет. Разница в атаке огромна. Не случайно Ансарифард после "Лариссы" назвал его "машиной ассистов". А пресса - "мастером", "дирижёром" оркестра. Без него Симоэшу придётся вновь попадать с километра, Ансарифарду - где-то подставлять ногу, а Шахову - становиться креативщиком и проходить троих на дриблинге. Что ему удаётся раз в год и уже было в ноябре.

Я ни в коем случае не приумаляю работу Евгения. Он работает замечательно. Ассистент Карреры Джанлука Колонелло называет его "краеугольным камнем центра поля", Gazzetta.gr отмечает отличное взаимопонимание с Манталосом, очень важную работу для капитана, движение без мяча. Шахов говорит о том, что играет лишь на команду и делает это. В Запорожье он мало касался мяча, поскольку пожертвовал собой для прикрытия Владлена Юрченко. И всё равно успел начать голевую атаку. А "Лариссе" он уже чуть не забил с 15-ти метров - защитник вытащил с линии ворот. Он очень важный игрок для АЕКа.

Голодный оркестр без дирижёра. АЕК продолжает шестиочковую ''Миссию Заря'' - изображение 4

Очень важен и другой украинец. За 330 минут с Дмитрием Чигринским на поле в Лиге Европы команда пропустила три мяча. За 120 минут без него - четыре. Он просто съел центр атаки "Зари". Забросы с флангов, которыми луганчане слишком увлекались, и наивные попытки прохода один-в-один с места он щёлкает как семечки. В игре головой и умении выбрать позицию и прочитать игру он очень силён.

Манталос заявил после первого матча, что АЕК подготовился к "Заре" как ученики в школе и знал о ней всё. Итальянская школа Карреры. В Запорожье афиняне сумели ударить уже в начале, но в целом 15 из 21-го гола во всех турнирах забили во вторых таймах, 12 после 60-ой минуты, девять - после 70-ой. В важнейшее время. Они забивают со "стандартов", умных комбинаций, индивидуальных прорывов, ударов издали. Забивали уже 13 игроков, и не знаешь, кто опаснее. Но всё же нет "дирижёра". А без него плотную оборону АЕК преодолевает очень тяжело и уныло. Вопрос, готова ли к такой "Заря".

Фото - SDNA.gr

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины) Лига Европы Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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Fata Morgana (Запорожье)
26.11.2020 в 12:03
Вангую - опять 0:4 для нас...
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