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Сергей Чуйченко: Подопечные Скрипника выйдут на игру с АЕК раскрепощенными

Лига Европы
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Сергей Чуйченко: Подопечные Скрипника выйдут на игру с АЕК раскрепощенными
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Александрии" и "Металлиста" Сергей Чуйченко поделился ожиданием от предстоящего поединка группового этапа Лиги Европы между греческим "АЕК" и луганской "Зарей".

Шансы на первую победу луганчан в Лиге Европы пока выглядят туманно. Почему? Самая главная проблема - "Заря" вот уже три недели не имеет игровой практики, нет игрового тонуса, а это для каждого футболиста очень важно. Очень не кстати не состоялся матч чемпионата с "Олимпиком". Как воздух, была нужна эта игра накануне выезда в Грецию!

Да, в чемпионате сейчас "Заря" не блещет. Но, тем не менее, когда в команду не верят, бывает обратный эффект! Все зависит от того, какой настрой, как сложится игра, но, думаю, луганчанам будет тяжело. Греки в первом матче понравились, и не дали никаких шансов хозяевам. Команда агрессивная, играя дома, будет нацелена только на победу. Поражение 1:4 все-таки будет довлеть над игроками "Зари".

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С другой стороны, подопечные Скрипника понимают, что им уже ничего не светит в группе, выйдут на игру раскрепощенными, и может что-то получится. Все может быть. У "Зари" хорошая группа атаки, только нужно наладить игру в защите, и не допускать простых ошибок, как было в поединках с "Лестером", "Брагой" и с тем же АЕКом. Нужно учесть допущенные ошибки. Хотя кадровые потери, отсутствие глубины запаса не вселяет оптимизма. Если один игрок выпадает, то это огромная проблема для команды.

Но вдруг "Заря" опровергнет наш пессимизм, порадует качественной игрой и добьется результата!».

Матч АЕК – "Заря" состоится в четверг, 26 ноября. Начало игры – 19:55. На UA-Футбол будет текстовая и аудиотрансляция поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Сергей Чуйченко Сергей Шебек Металлист (Харьков)
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