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Кабаев: Надеюсь, Заре в матче с АЕКом будет в плюс тот факт, что мы отдохнули

Лига Европы
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Луганчане на выходных в УПЛ не играли

Кабаев: Надеюсь, Заре в матче с АЕКом будет в плюс тот факт, что мы отдохнули
Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев в интервью Футбол NEWS высказался о влиянии отмененного матча чемпионата УПЛ против "Олимпика" на поединок Лиги Европы с АЕКом.

"Мы хотели сыграть свой матч чемпионата, потому что лучше оставаться в этом ритме, когда чаще игры и меньше тренировок. Хочется держать этот тонус. Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Надеюсь, нам будет в плюс тот факт, что мы отдохнули", - сказал Кабаев.

Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Владислав Кабаев
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Источник:
ТК Футбол

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