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Кабаев: Надеюсь, Заре в матче с АЕКом будет в плюс тот факт, что мы отдохнули
Луганчане на выходных в УПЛ не играли
Нападающий "
"Мы хотели сыграть свой матч чемпионата, потому что лучше оставаться в этом ритме, когда чаще игры и меньше тренировок. Хочется держать этот тонус. Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Надеюсь, нам будет в плюс тот факт, что мы отдохнули", - сказал Кабаев.
Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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