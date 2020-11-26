Кабаев: Надеюсь, Заре в матче с АЕКом будет в плюс тот факт, что мы отдохнули

Нападающий " Зари " Владислав Кабаев в интервью Футбол NEWS высказался о влиянии отмененного матча чемпионата УПЛ против "Олимпика" на поединок Лиги Европы с АЕКом.

"Мы хотели сыграть свой матч чемпионата, потому что лучше оставаться в этом ритме, когда чаще игры и меньше тренировок. Хочется держать этот тонус. Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Надеюсь, нам будет в плюс тот факт, что мы отдохнули", - сказал Кабаев.