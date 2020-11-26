Абу Ханна: Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд ЛЕ

Защитник " Зари " Джоэль Абу Ханна в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы с АЕКом.

"Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы.

В любом случае мы должны играть как в прошлом сезоне, но пока складывается немного по-другому. Мы должны диктовать условия на поле и не подстраиваться под соперника", - сказал Абу Ханна.