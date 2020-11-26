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Абу Ханна: Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд ЛЕ
До матча АЕК - Заря остались считанные минуты
Защитник "
"Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы.
В любом случае мы должны играть как в прошлом сезоне, но пока складывается немного по-другому. Мы должны диктовать условия на поле и не подстраиваться под соперника", - сказал Абу Ханна.
Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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