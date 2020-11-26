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Абу Ханна: Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд ЛЕ

Лига Европы
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До матча АЕК - Заря остались считанные минуты

Абу Ханна: Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд ЛЕ
Новина українською

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы с АЕКом.

"Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы.

В любом случае мы должны играть как в прошлом сезоне, но пока складывается немного по-другому. Мы должны диктовать условия на поле и не подстраиваться под соперника", - сказал Абу Ханна.

Напомним, что матч АЕК – "Заря" состоится сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Джоель Абу Ханна
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Источник:
ТК Футбол

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