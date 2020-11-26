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Гладкий, Шахов и Чигринский выйдут в старте на матч АЕК - Заря

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Гладкий, Шахов и Чигринский выйдут в старте на матч АЕК - Заря
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура Лиги Европы АЕК – "Заря".

АЕК: Атанасиадис, Неделчару, Чигринский, Сварнас, Инсуа, Андре Симоэш, Крстичич, Шахов, Бакакис, Ливая, Танкович

Запасные: Цидотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Нелсон Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос

"Заря": Шевченко, Цыганикс, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Громов, Гладкий, Кабаев

Запасные: Василь, Мацапура, Поддубный, Алефиренко, Назарина, Лунев, Гринь, Перович, Сайядманеш

Напомним, что матч начнётся в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (1)
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kanoist (мариуполь)
26.11.2020 в 20:29
В топку эту Зарю,твари перепуганные,фу ... Аек на фоне зари как минимум Барселона...все,это конец нашему футболу,пропасть!!!
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