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Гладкий, Шахов и Чигринский выйдут в старте на матч АЕК - Заря
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура
АЕК: Атанасиадис, Неделчару, Чигринский, Сварнас, Инсуа, Андре Симоэш, Крстичич, Шахов, Бакакис, Ливая, Танкович
Запасные: Цидотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Нелсон Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос
"Заря": Шевченко, Цыганикс, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Громов, Гладкий, Кабаев
Запасные: Василь, Мацапура, Поддубный, Алефиренко, Назарина, Лунев, Гринь, Перович, Сайядманеш
Напомним, что матч начнётся в 19:55, а UA-Футбол проведет
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