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ЛЕ. Хоффенхайм переиграл Слован и вышел в плей-офф
Немецкая команда пока побеждает в каждом матче своей группы
“Хоффенхайм” впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы. Четыре победы в четырех матчах – команда Себастьяна Хенесса крайне успешно выступает в еврокубках, но не побеждает в чемпионате Германии с сентября.
В матче третьего тура “Хоффенхайм” переиграл “Слован” 5:0, но в том поединке чешская команда играла без ряда самоизолировавшихся футболистов. Сегодня Либерец сыграл основой и заметно усложнил жизнь “Хоффенхайму”. "Слован" более-менее надежно оборонялся (неплохой матч провел Тарас Качараба), и находил возможности для атак ворот Бауманна.
И все же “Хоффенхайм” справился с неуступчивыми хозяевами. На 77-й минуте Баумгартнер, получив мяч в штрафной, пробил заковыристым ударом, и мяч прошел под перчатками Нгуена, а уже в самом конце игры Мара сыграл рукой и Крамарич реализовал пенальти.
Лига Европы, группа L, четвертый тур. Либерец, “У Нисы”
“Слован” Либерец – “Хоффенхайм” 0:2
Голы: Баумгартнер 77, Крамарич 89 (пен.)
“Слован”: Нгуен – Микула, Халуш (Рондич 84), Югас, Качараба, Косцелник – Пешек (Матоушек 84), Мара (Беран 89), Садилек, Москера – Юсуф (Рабушич 70)
“Хоффенхайм”: Бауманн – Сессеньон (Сков 46), Нордтвейт, Адамс, Богарде – Баумгартнер (Гайгер 78), Руди (Бебу 61), Гачинович – Гриллич (Самассеку 78) – Байер (Крамарич 61), Клаусс
Предупреждения: Микула 13, Мара 88, Косцелник 90+2 – Богарде 16, Гачинович 65, Нордтвейт 69, Сков 81
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Хоффенхайм"
|4
|4
|0
|0
|13-1
|+12
|12
|2
|"Црвена Звезда"
|4
|3
|0
|1
|9-4
|+5
|9
|3
|"Слован"
|4
|1
|0
|3
|2-12
|-10
|3
|4
|"Гент"
|4
|0
|0
|4
|2-9
|-7
|0
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