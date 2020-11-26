ЛЕ. Хоффенхайм переиграл Слован и вышел в плей-офф

“Хоффенхайм” впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы. Четыре победы в четырех матчах – команда Себастьяна Хенесса крайне успешно выступает в еврокубках, но не побеждает в чемпионате Германии с сентября.

В матче третьего тура “Хоффенхайм” переиграл “Слован” 5:0, но в том поединке чешская команда играла без ряда самоизолировавшихся футболистов. Сегодня Либерец сыграл основой и заметно усложнил жизнь “Хоффенхайму”. "Слован" более-менее надежно оборонялся (неплохой матч провел Тарас Качараба), и находил возможности для атак ворот Бауманна.

И все же “Хоффенхайм” справился с неуступчивыми хозяевами. На 77-й минуте Баумгартнер, получив мяч в штрафной, пробил заковыристым ударом, и мяч прошел под перчатками Нгуена, а уже в самом конце игры Мара сыграл рукой и Крамарич реализовал пенальти.

Лига Европы, группа L, четвертый тур. Либерец, “У Нисы”

“Слован” Либерец – “Хоффенхайм” 0:2

Голы: Баумгартнер 77, Крамарич 89 (пен.)

“Слован”: Нгуен – Микула, Халуш (Рондич 84), Югас, Качараба, Косцелник – Пешек (Матоушек 84), Мара (Беран 89), Садилек, Москера – Юсуф (Рабушич 70)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Сессеньон (Сков 46), Нордтвейт, Адамс, Богарде – Баумгартнер (Гайгер 78), Руди (Бебу 61), Гачинович – Гриллич (Самассеку 78) – Байер (Крамарич 61), Клаусс

Предупреждения: Микула 13, Мара 88, Косцелник 90+2 – Богарде 16, Гачинович 65, Нордтвейт 69, Сков 81