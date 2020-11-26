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АЕК - Заря 0:3. Спасибо Шахову, или Не все так плохо

Лига Европы
(2 голосов)

Третий исторический разгром от луганчан в еврокубках и третья победа в группе ЛЕ

АЕК - Заря 0:3. Спасибо Шахову, или Не все так плохо
UA-Футбол
Новина українською

Когда-то это должно было случится. Самая уверенная победа "Зари" на групповом этапе Лиге Европы (в этом сезоне у луганчан всего три победы и все с крупным счетом). Получилось приятно удивить болельщиков команде Скрипника. Ранее, в 2017-м еще подопечные Вернидуба обыгрывали "Атлетико" 1:0 и "Герту" 2:1. Если брать во внимание не только матчи в группе, то в 2014-м в квалификации ЛЕ удалось разгромить "Лачи" из Албании 3:0, а также в 2015-м "Шарлеруа" из Бельгии – опять же 3:0. И вот третий исторический разгром от "Зари". На этой неделе крупно проиграли в Лиге Чемпионов "Динамо" и "Шахтер", а "Заря" очень неожиданно добыла очки в копилку рейтинга Украины. К тому же, "бело-черные" сохраняют теоретические шансы на выход из группы.

АЕК с первых минут пошел в наступление большими силами, разыгрывал мяч перед штрафной, почти сразу появились хорошие моменты у афинян. Уже на третьей минуте Ливая наносил опасный удар, рядом со штангой пролетел мяч и попал в сетку с внешней стороны. Тем не менее, "Заря" достойно выдержала стартовый натиск хозяев, умно отбивалась и старалась подержать мяч, чтобы привыкнуть к полю. Постепенно что-то стало получаться и у луганчан.

Можно отметить несколько проходов Циганикса по своему левому флангу с последующими прострелами в штрафную. Также были заметны в атаках Юрченко и Гладкий, неплохо пробивал Кочергин, но создать настоящий опасный момент долго не удавалось, поскольку атакующим игрокам не хватало поддержки из глубины. Конечно, в первую очередь приходилось думать про оборону.

В периоды игры, когда хозяева брали паузу перевести дыхание, подопечные Скрипника с удовольствием пользовались этим и проводили свои комбинации. В целом первый тайм получился равным, может с незначительным преимуществом греческой команды. Но преимущество это было позиционным и тактическим, по моментам – условная ничья. У "Зари" было две хороших возможности забить. На 29-й минуте Гладкий пробивал чуть неточно, а также незадолго до перерыва Цыганикс обыграл защитника и выстрелил чуть выше перекладины.

Все самое интересное началось во втором тайме. Сразу после свистка арбитра классный удар наносил Юрченко – чуть неточно, а затем на 49-й минуте Евгений Шахов заработал удаление после отмашки и удара локтем Кочергина. Судья без раздумий показал вторую желтую. Интересно, что до этого эпизода только одна карточка была в матче, именно Шахов получил ее за грубую игру в первом тайме.

Показалось, что удаление игрока АЕКа сыграло не в пользу "Зари", афиняне сразу же провели две очень опасных атаки. Но затем луганчане все же собрались, сконцентрировались и провели голевую комбинацию. После навеса в штрафную от Цыганикса голкипер неудачно отбивал мяч, фактически подарил его Громову, Артему оставалось только переправить сферу в пустые ворота.

На банальную ошибку Атанасиадиса своей банальной ошибкой ответил Шевченко. Сварнас пробивал издали, хотел перекинуть голкипера "бело-черных", казалось, что мяч выходит за пределы поля, и Шевченко все контролирует, никто ему не мешал, можно было подстраховаться. Мяч же попал в перекладину и отскочил в поле, сразу несколько игроков могли нанести удар, с большим усилием луганчане отбились в том моменте.

Второй мяч забил Кабаев, воспользовалась украинская команда численным преимуществом, раскатала оборону АЕКа, точнее запутала ее, когда в обороне стали появляться свободные зоны. "Заря" выглядела свежее и увереннее. После паса Иванисени сместился ближе к центру Кабаев, пробив с разворота. Хлесткий и точный получился удар, после него стало понятно – победу гости уже не упустят.

При счете 2:0 АЕК атаковал уже не так убедительно, да и сил уже не осталось. А "Заря" могла забивать после удара Кочергина – рядом с каркасом просвистел мяч. А на 85-й минуте свежий Лунев врывался в штрафную, защитник откровенно сбивал его и арбитр указал на точку. С одиннадцати метров хладнокровно пробил Юрченко – 3:0.

В первых трех еврокубковых матчах не везло луганчанам, не удавалось проявить свои лучшие качества, словно сценарий игры невидимым автором писался в пользу соперников "бело-черных". В этот раз все сложилось очень хорошо для украинского клуба, и никто не скажет, что эта победа не заслуженная. Все же "Заря" доказала присутствие своего знаменитого характера.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

АЕК (Афины, Греция) - Заря (Луганск, Украина) 0:3

Голы: Громов 61, Кабаев 75, Юрченко 86 (пен.)

АЕК: Атанасиадис - Сварнас (Василантонопулос 82), Чигринский, Неделчару - Бакакис (Галанопулос 65), Крстичич, Шахов, Симоэш (Махерас 87), Инсуа - Танкович (Ансарифард 65), Ливая.

Заря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс - Юрченко (Перович 88), Иванисеня, Кочергин (Лунев 82) - Кабаев (Гринь 88), Громов (Сайядманеш 87), Гладкий (Назарина 63).

Предупреждения: Шахов 43, Танкович 49, Симоеш 55, Сварнас 70 - Вернидуб 49, Кочергин 73

Удаления: Шахов 48

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы Виктор Скрипник
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Комментарии (84)
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Dimka26 (Чернигов)
26.11.2020 в 23:16
Ну хоть какие-то балы в копилку. Еще бы набрали чего-то в последних двух матчах
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0
0
мы за динамо (киев)
26.11.2020 в 23:00
в світлі останніх подій не знаю навіть шо казати, куди бігти.але всетаки сподіваюсь крок за кроком будемо йти вперед. зорька ось змогла.
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0
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
26.11.2020 в 22:59
Зарёванный АЕК.)
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0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
26.11.2020 в 22:50
Шахову хоть бутылку поставьте,победители.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
26.11.2020 в 22:48
Спасибо Зорьке. Еще должны побороться за очечи. А то уж сильно печальная неделя была. Фаворов себе не изменяет, что в Десне навесы в слепую и кудапопало, что в Заре...
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0
0
Comment06 (Украина)
26.11.2020 в 22:36
В равной игре далеко не лидеров евролиги удача улыбнулась тому, кто больше желал победы- Заре, да и раннее удаление Шахова пришлось как нельзя кстати. Хоть и слабое, но приятное утешение на фоне провалов наших команд на футбольных полях и в бюрократических кабинетах. Первые(дай Бог не последние) 0,4 от Зари в общую копилку рейтинга УЕФА тоже очень вовремя, хотя общей тенденции скатывания на 13 место не меняют. В перспективе должны быть очки от киевян с Ференцварошом, возможны от Зари( с Брагой), у Шахтера все совсем плохо, а если в весну ЛЕ не пробьется Динамо- полный провал в еврокубках.
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+2
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
26.11.2020 в 22:25
"Чорний тиждень" для України з білою крапкою в кінці
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+3
0
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 22:25
Хоть что-то для Украины, мои поздравления Заре! В этом матче луганчане сыграли отлично!
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+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
26.11.2020 в 22:21
Непоганий другий тайм, можуть якщо захочуть. Фаворов і Циганикс чудили в першому таймі. Шевченко ледь не влип в історію на58'.
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+5
0
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hoy (Київ)
26.11.2020 в 22:13
Якийсь АЕК беззаперечний фаворит матчу,коментатори на каналі футбол одні у'би
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0
0
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waleo (Киев)
26.11.2020 в 22:07
хоть Заря копейку кинула в копилку, в пример нашим грандам
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+5
-1
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ПетроФ (Луцьк)
26.11.2020 в 22:06
якщо колос виграв в якоїсь грецької команди на виїзді то чому зорька не могла зробити цього? дивно що вони так бездарно програли вдома.
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+10
0
Термит (Киев)
26.11.2020 в 22:05
Всех с победой! Дифирамбы петь рановато, первый тайм по статистике и по моментам проигрывали, неизвестно как бы все сложилось, но очень Шахов помог! Выпал полностью Гладкий и Фаворов тоже постоянно чудил. Остальные - на уровне. Желаю удачи!
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+7
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:04
Хоч коефіцієнт більше 4,000...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 22:04
Пізно, вже пофіг.
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+1
-2
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Vovan7219 (Киев)
26.11.2020 в 22:03
Заря молодец, конечно, но не надо ее преподносить до небес. 1 тайм 0-0 когда играли в равном количестве, потом удаление и Заря выигрывает 3-0 и? Где тут геройство? Выиграть в большинстве? Смешно читать ваши комменты... Вот было бы наоборот, если бы они не смогли выиграть, вы бы тут Зарю заплевали. Капец, вы как малолетние дети радуетесь, что Заря выиграла в большинстве. А вообще то да... тут радоваться надо, наши могут учудить... Наши только и могут выиграть с преимуществом... слава богу...
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+3
-9
аалекс ( Крым)
26.11.2020 в 22:07
Нередко бывает, что в большинстве еще и проигрывают.
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+5
-1
ffggpl (Харьков)
26.11.2020 в 22:07
У тебя, шо - понос?
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+3
-2
Vlad21
26.11.2020 в 22:14
Да никто Зарю не превозносит. Просто мужики расслабили отрицательный напряг за Динамо и за Шахтер. Вот и поблагодарили их. А как будет дальше - посмотрим. Главное чтобы всегда присутствовал объективный комент, а не гнев после проигрышей.
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+4
0
avatar
hoy (Київ)
26.11.2020 в 22:18
Так они все и пишут хоть Заря с несчастной игрой в несчастной команды АЕК выиграла,и радуются как дети
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+1
0
Vlad21
26.11.2020 в 22:01
Поздравления Луганской Заре с заслуженной победой. Хоть Луганчане порадовали. Молодцы. Браво Скрыпник - немецкий тренер!!!
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+6
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:02
Запорізький Зорі дякуй.
Ответить
+3
-7
Vlad21
26.11.2020 в 22:09
Какая разница - Украинской Заре, Украинскому Динамо, Украинскому Шахтеру. А если обратить внимание, то не во всех команд на футболках лэйба флага Украины.
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:10
То вона зараз ніякого відношення до Луганська не має.
0
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 22:29
Имеет. Хоть Заря и базируется в Запорожье, но представляет город Луганск. Так у неё написано во всех официальных документах и в ЛЕ команда пишется как Zorya Luhansk.
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 22:02
А в Києві він який був?
Ответить
+1
-1
Vlad21
26.11.2020 в 22:06
Украинский!!!
+1
-1
Vlad21
26.11.2020 в 22:22
Ответ на поверхности - Скрыпник имеет хороший опыт настоящего немецкого футбола, а поэтому даже такой состав сумел психологически настроить на игру. Даже если бы не было удаления игра была достойной победы.
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0
0
Саша AS80 (Харків)
26.11.2020 в 22:00
А у мишебратів у 16 матчах (12 ЛЧ та 4 ЛЕ) жодної перемоги ) невдахи ,,,
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:01
І коні на останньому місці в групі ЛЄ.
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+3
-1
Саша AS80 (Харків)
26.11.2020 в 22:02
це прекрасно)
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.11.2020 в 22:04
Жаль Атлетіко тормознуло два рази. Мали втоптувати паровозників в газон... Хотя їм всеодно нічого не світить...
+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:05
Ну будемо сподіватися на Зальцбург.
+1
-1
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 22:34
У них всех за 16 игр - 0 побед, 8 ничьих и 8 поражений. А у нас за 12 игр - 2 победы, 2 ничьи и 8 поражений. В среднем их три команды дают 0, 6, 6; Соответственно у нас три команды принесли 8 очков, а их три команды 6. Но разница мячей хуже у нас.
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0
0
аалекс ( Крым)
26.11.2020 в 21:59
Луганчане - молодцы. Всех с победой. И опять подтверждение, что наши за границей - это сила, Шахову благодарочка.
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Саша AS80 (Харків)
26.11.2020 в 22:03
Україна вперед!
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:06
Тонкий тролінг...
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+1
0
Термит (Киев)
26.11.2020 в 23:11
Ага! Наши за границей для тебя это кто - Луганская Заря в Запорожье?
0
0
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ascent (Луксор)
26.11.2020 в 21:59
Ну хоть кто-то за Украину постоял.
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Artemanat (Кривой Рог)
26.11.2020 в 21:57
Лестер уже решил задачу выхода с группы,потому есть шанс что Запорожье приедет второй состав! Но справится ли Заря со вторым составом или как Динамо?
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 21:59
Или как Шахтёр?
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-2
ffggpl (Харьков)
26.11.2020 в 22:09
Шахтер с основой играл.
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Динамо-машина (Киев)
26.11.2020 в 22:36
ffggpl (Харьков) - Условный второй состав Барсы победил эту Боруссию. Это мое мнение, но я уверен.
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:59
А з ким грало Динамо?
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Spokoyno (Киев)
26.11.2020 в 22:01
Ну у Барси найближчий резерв на рівні Лестера Але ТАК другій склад дійсно буде доводити, що його "дарма на лавці тримають"
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 22:01
В Лестера шахова нема.
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аалекс ( Крым)
26.11.2020 в 22:10
Срочно в аренду Гармаша)))
0
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DynamoKiyv (Київ)
26.11.2020 в 21:56
Поздравления и СПАСИБО Заре!
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Romerik (YNWA)
26.11.2020 в 21:56
Пасажир проснувся, но потяг вже поїхав... Вже нікого не догнати, але хоть дякую за світлу пляму у цій чорній неділі для нас... Якби програли, то це б була напевно найгірша неділя в нашому футболі... Такого напевно ще не було, коли нас і по футбольних і по кабінетних фронтах прокидували за один той самий тиждень. І хвала богам що того не сталось... Зорі дякую за очки в копілку...
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ascent (Луксор)
26.11.2020 в 22:02
Теоретические шансы обогнать Брагу есть
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Romerik (YNWA)
26.11.2020 в 22:05
Теоретически то есть, но ты же понимаешь что это нереально...
0
0
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ascent (Луксор)
26.11.2020 в 22:07
Но верить же можно...
+1
0
ffggpl (Харьков)
26.11.2020 в 22:10
Все реально.
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Romerik (YNWA)
26.11.2020 в 22:10
А сори, думал что брага всё-таки выиграла, но Лестер сравнял... Но это ничего не меняет. Все равно нужно надеятся что Аек отберёт очки в португезов(что в принципе возможно), но самое главно самим максимум брать... А от в это верится с большим трудом... Лестер даже вторым даст бой.. И мы даже не знаем приедут ли они вторым вообще...
0
0
Alexs22 (Киев)
26.11.2020 в 22:10
Верить нужно!
+1
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V.Dem (Kyiv)
26.11.2020 в 21:55
Молодці! Трохи розбавили сірий футбольний тиждень.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 22:20
Та не сірий він був, а чорніше чорного.
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Artemanat (Кривой Рог)
26.11.2020 в 21:55
Поражение от Браги дома боком выходить теперь,нужно было хоть ничейку вытащить!
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аалекс ( Крым)
26.11.2020 в 22:02
А проигрыш грекам не выходит боком?
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Крестоносец. (Полтава)
26.11.2020 в 21:55
Молодцы! Взяли реванш!
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ascent (Луксор)
26.11.2020 в 22:05
Одного гола до реванша не хватило, а так молодцы!
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oleg dynamo (львівська)
26.11.2020 в 21:54
З перемогою всіх наших боліл!А про гру Зорьки...?краще не буду в святковий день...
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0
magnum power (БОМЖ)
26.11.2020 в 21:53
Зорька таки порадовала. вернул своему коту мячик.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.11.2020 в 21:53
Ну хоть кто-то не обосрался. С победой!
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+3
-2
Jovan Markoski
26.11.2020 в 21:51
Ну наконец-то! Приятно было смотреть! Могут когда захотят. )
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+2
-2
s28h67 (Ужгород)
26.11.2020 в 21:50
МУЖИКИ!!! ЦЕ ПРОСТО БОМБА. НАВЧІТЬ ДИНАМО І ШАХТАР ГРАТИ В ЄВРОПІ! БРАВО СКРИПНИК. УЖГОРД З ВАМИ, АЛЕ В НЕДІЛЮ БУДУ ВБОЛІВАТИ ЗА МИНАЙ. БЕЗ ОБІД
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+1
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Hugo64 (PARIS)
26.11.2020 в 21:50
вроде бы нормально отыграли -почти все- только настораживает опять фаворов- никак не идет унего игра - может поэтому из десны и убрал рябоконь- постоянные обрезки подачи в некуда- на последней секунде даже нормально не мог выбить мяч-- даже коментатор сказал что в основном атаки идут через правый фланг обороны-где фаворов слабоват-
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:51
Та він сам пішов з Десни через типа малу зарплатню.
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Hugo64 (PARIS)
26.11.2020 в 21:52
что бы получать большие деньги надо намного лучше играть -если изза денег-А ИГРА ЕГО очень слабо выглядит
0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:56
У нас є клуби де зряплата у рази більша у посередніх гравців. У тій же Десні.
+1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 21:49
Опять нам засланный козачек помог. Нам в этом году с ними уж очень везёт. Спасибо Зорьке за хорошее настроение после этого футбольного ужаса что был. Надеюсь это возвращение нашей Зори а не просто вспышка.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:49
Ну й хто там пропонував Чигринського у збірну. А Шахов це явно не Шахнер, хто пам'ятає такого австрійця.
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-1
Лекарь (село Дарница)
26.11.2020 в 21:49
Откровенно говоря, не ожидал. Молодцы! Должен извиниться, после заявы Скрипника на прессухе, что они приехали не город смотреть, считал его балаболом.
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+3
-1
Golfik25 (Киев)
26.11.2020 в 21:48
Заря, что ты такое? Молодцы конечно, что победили. Раньше конечно надо было включатся в борьбу за выход из группы. Но хоть так, какие-то очки в таблицу занесла.
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+2
0
Alexs22 (Киев)
26.11.2020 в 21:48
Зорьку с победой! Хоть одна команда порадовала. Спасибо.
Ответить
+4
-1
Kela (Одесса)
26.11.2020 в 21:48
всех с победой, хотя игра конечно оставляет желать лучшего, но когда то и нам должно вести.
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+3
0
Footballhead (м. Чернігів)
26.11.2020 в 21:48
Я ж казав, що вони можуть вийти з ґрупи. Ще нічого не скінчено, Браґу на куражі цілком можна собі обігрувати, та й Лестер не самий надійний при Роджерсі в принципі. Піднаторіти б тільки складу, а так бездоганний матч і особливо 2-й тайм. Мужики.
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:57
Розсмішив про вихід з групи.
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+1
0
FCWROVY1 (Kyiv)
26.11.2020 в 21:57
Скрипник зарплату дав з своєї кишені..ви ж бачили що й проти лестера і проти браги грали нормально..могли й вигравати але не хотіли не було бажання.Що зараз ??? Виграти ще два матчі а там як буде..основне будуть очки в копілку.Думаю й шахтар з рм зіграє нормально..просто реально не пішла гра проти " хто знає звідки"
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0
0
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
26.11.2020 в 21:48
Спасибо мужики!!!
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+3
-2
Djibouti (Djibouti)
26.11.2020 в 21:47
Как то был уверен что Зоря не проиграет. А вот 0:3 вообще шикарно после по 0:4 от наших грандов
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+3
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
26.11.2020 в 21:47
Наши помогли.
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+4
0
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scorpius (Ck)
26.11.2020 в 21:46
Заря - ложка меда на этой неделе)
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+8
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:46
Безумовний лідер українського футболу. На сьогодні.
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+3
-6


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