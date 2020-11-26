АЕК - Заря 0:3. Спасибо Шахову, или Не все так плохо

Когда-то это должно было случится. Самая уверенная победа "Зари" на групповом этапе Лиге Европы (в этом сезоне у луганчан всего три победы и все с крупным счетом). Получилось приятно удивить болельщиков команде Скрипника. Ранее, в 2017-м еще подопечные Вернидуба обыгрывали "Атлетико" 1:0 и "Герту" 2:1. Если брать во внимание не только матчи в группе, то в 2014-м в квалификации ЛЕ удалось разгромить "Лачи" из Албании 3:0, а также в 2015-м "Шарлеруа" из Бельгии – опять же 3:0. И вот третий исторический разгром от "Зари". На этой неделе крупно проиграли в Лиге Чемпионов "Динамо" и "Шахтер", а "Заря" очень неожиданно добыла очки в копилку рейтинга Украины. К тому же, "бело-черные" сохраняют теоретические шансы на выход из группы.

АЕК с первых минут пошел в наступление большими силами, разыгрывал мяч перед штрафной, почти сразу появились хорошие моменты у афинян. Уже на третьей минуте Ливая наносил опасный удар, рядом со штангой пролетел мяч и попал в сетку с внешней стороны. Тем не менее, "Заря" достойно выдержала стартовый натиск хозяев, умно отбивалась и старалась подержать мяч, чтобы привыкнуть к полю. Постепенно что-то стало получаться и у луганчан.

Можно отметить несколько проходов Циганикса по своему левому флангу с последующими прострелами в штрафную. Также были заметны в атаках Юрченко и Гладкий, неплохо пробивал Кочергин, но создать настоящий опасный момент долго не удавалось, поскольку атакующим игрокам не хватало поддержки из глубины. Конечно, в первую очередь приходилось думать про оборону.

В периоды игры, когда хозяева брали паузу перевести дыхание, подопечные Скрипника с удовольствием пользовались этим и проводили свои комбинации. В целом первый тайм получился равным, может с незначительным преимуществом греческой команды. Но преимущество это было позиционным и тактическим, по моментам – условная ничья. У "Зари" было две хороших возможности забить. На 29-й минуте Гладкий пробивал чуть неточно, а также незадолго до перерыва Цыганикс обыграл защитника и выстрелил чуть выше перекладины.

Все самое интересное началось во втором тайме. Сразу после свистка арбитра классный удар наносил Юрченко – чуть неточно, а затем на 49-й минуте Евгений Шахов заработал удаление после отмашки и удара локтем Кочергина. Судья без раздумий показал вторую желтую. Интересно, что до этого эпизода только одна карточка была в матче, именно Шахов получил ее за грубую игру в первом тайме.

Показалось, что удаление игрока АЕКа сыграло не в пользу "Зари", афиняне сразу же провели две очень опасных атаки. Но затем луганчане все же собрались, сконцентрировались и провели голевую комбинацию. После навеса в штрафную от Цыганикса голкипер неудачно отбивал мяч, фактически подарил его Громову, Артему оставалось только переправить сферу в пустые ворота.

На банальную ошибку Атанасиадиса своей банальной ошибкой ответил Шевченко. Сварнас пробивал издали, хотел перекинуть голкипера "бело-черных", казалось, что мяч выходит за пределы поля, и Шевченко все контролирует, никто ему не мешал, можно было подстраховаться. Мяч же попал в перекладину и отскочил в поле, сразу несколько игроков могли нанести удар, с большим усилием луганчане отбились в том моменте.

Второй мяч забил Кабаев, воспользовалась украинская команда численным преимуществом, раскатала оборону АЕКа, точнее запутала ее, когда в обороне стали появляться свободные зоны. "Заря" выглядела свежее и увереннее. После паса Иванисени сместился ближе к центру Кабаев, пробив с разворота. Хлесткий и точный получился удар, после него стало понятно – победу гости уже не упустят.

При счете 2:0 АЕК атаковал уже не так убедительно, да и сил уже не осталось. А "Заря" могла забивать после удара Кочергина – рядом с каркасом просвистел мяч. А на 85-й минуте свежий Лунев врывался в штрафную, защитник откровенно сбивал его и арбитр указал на точку. С одиннадцати метров хладнокровно пробил Юрченко – 3:0.

В первых трех еврокубковых матчах не везло луганчанам, не удавалось проявить свои лучшие качества, словно сценарий игры невидимым автором писался в пользу соперников "бело-черных". В этот раз все сложилось очень хорошо для украинского клуба, и никто не скажет, что эта победа не заслуженная. Все же "Заря" доказала присутствие своего знаменитого характера.

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Олимпийский стадион Спирос Луис (Афины)

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

АЕК (Афины, Греция) - Заря (Луганск, Украина) 0:3

Голы: Громов 61, Кабаев 75, Юрченко 86 (пен.)

АЕК: Атанасиадис - Сварнас (Василантонопулос 82), Чигринский, Неделчару - Бакакис (Галанопулос 65), Крстичич, Шахов, Симоэш (Махерас 87), Инсуа - Танкович (Ансарифард 65), Ливая.

Заря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс - Юрченко (Перович 88), Иванисеня, Кочергин (Лунев 82) - Кабаев (Гринь 88), Громов (Сайядманеш 87), Гладкий (Назарина 63).

Предупреждения: Шахов 43, Танкович 49, Симоеш 55, Сварнас 70 - Вернидуб 49, Кочергин 73

Удаления: Шахов 48