ЛЕ. Лилль - Милан 1:1. Ничья пешеходов

Казалось, после домашних 0:3 "Милан" приедет в Лилль, чтобы взять реванш. Оказалось, что только казалось.

Команды со старта играли практически пешком, ускорившись считанные разы за тайм. До перерыва у осиротевших после травмы Златана "россо-нери" был только один шанс, когда Хауге с партнерами вывалились три в одного, но норвежец так долго принимал решение, что защитник "Лилля" героически перехватил мяч.

Сами "Доги" тоже угрожать воротам не спешили. До перерыва у них были два смачных удара Луиса Араужо в руки Доннаруммы, а также выстрел Языджи по пустым после ужасной обрезки Габбья. Не попал тогда турок, да и в целом это был не его день. Этой осенью Юсуф зарекомендовал себя как лидера атак "Лилля", но сегодня лишь 7 его пасов из 16 нашли партнеров. Прямо катастрофа.

Голы по такой стоячей, меланхоличной игре пришли как-то внезапно. Сперва "Милан" выбежал в контратаку, и Ребич не пожалел мяч Кастильехо, расстрелявшего уже пустые ворота.

"Лилль" ответил на это минут через двадцать: прошла качественная многоходовка на правом фланге с пасом в центр, Дэвид откатил под удар Бамба, а тот такие моменты щелкает, как семечки. Не зря его в сборную вот-вот вызовут, если верить прессе.

Ну а дальше… все. Бывает, что удерживает счет одна команда, а на "Пьер Моруа" это делали сразу оба коллектива. То еще зрелище, зато силы берегутся, риска 0, а гарантия успеха - 100%.

После 4 туров у "Лилля" 8 очков - и это первое место в группе. У "Милана" 7 баллов и вторая позиция. Но расслабляться все равно нельзя - после победы над "Селтиком" 6 баллов у пражской "Спарты", с которой еще предстоит сыграть и французам, и итальянцам.

Лига Европы, 4-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Милан" - 1:1

Голы: Бамба, 65 - Кастильехо, 46

"Лилль": Меньян - Пье (Тиаго Джало, 79), Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо - Араужо (Лихаджи, 75), Андре, Шека (Сумаре, 63), Бамба - Языджи (Иконе, 63), Дэвид

"Милан": Доннарумма - Далот, Кьяер, Габбья, Эрнандес - Тонали, Бенассер - Кастильехо, Чалханоглу (Диас, 61), Хауге (Крунич, 77) - Ребич (Коломбо, 61)

Предупреждения: Пье, 12, Шека, 28, Сумаре, 67 - Бенассер, 45+1, Диас, 90+2